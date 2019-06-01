|
Александр Глеб покинул БАТЭ
Источник материала: Интерфакс
Контракт полузащитника Александра Глеба с борисовским БАТЭ прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте
"Ряды "желто-синих" покинул Александр Глеб - действие контракта с опытнейшим полузащитником прекращено по соглашению сторон", - говорится в сообщении.
В клубе отметили, что будут очень рады, если Глеб вернется в БАТЭ уже в новом качестве.
Глеб начал свой профессиональный путь в БАТЭ более двадцати лет назад, затем он неоднократно возвращался в клуб после заграничных этапов карьеры.
В составе борисовчан Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт полузащитника Александра Глеба с борисовским БАТЭ прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба. "Ряды "желто-синих" покинул Александр Глеб -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)