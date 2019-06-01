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Александр Глеб покинул БАТЭ

02.06.2019 12:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Контракт полузащитника Александра Глеба с борисовским БАТЭ прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба.

"Ряды "желто-синих" покинул Александр Глеб - действие контракта с опытнейшим полузащитником прекращено по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что будут очень рады, если Глеб вернется в БАТЭ уже в новом качестве.

Глеб начал свой профессиональный путь в БАТЭ более двадцати лет назад, затем он неоднократно возвращался в клуб после заграничных этапов карьеры.

В составе борисовчан Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

 
 
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Контракт полузащитника Александра Глеба с борисовским БАТЭ прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба. "Ряды "желто-синих" покинул Александр Глеб -...
 
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