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Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб, двое пострадали

02.06.2019 11:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

От сильного ветра и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST в Днепропетровской области (Украина), в результате один человек погиб и двое пострадали.

"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest у села Жовтоолександровка была снесена крыша, частично повреждена сцена - вследствие чего погиб один человек и два человека пострадали: женщина получила перелом ноги у мужчины - перелом ступни", сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

По ее данным, "спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек".

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, пронесшегося накануне по Днепропетровской области.

Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что в страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены", и "могут быть пострадавшие". Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя", "образуется хаос, падают деревья".

 
 
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От сильного ветра и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST в Днепропетровской области (Украина), в результате один человек погиб...
 
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