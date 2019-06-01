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Иракский суд приговорил француза к смерти за принадлежность к "Исламскому государству"
Источник материала: Интерфакс
Суд Ирака приговорил к смертной казни восьмого француза за участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передают в воскресенье западные СМИ.
По данным изданий, речь идет о 32-летнем гражданине Франции. Он предстал перед судом 27 мая, однако судья перенес заседание для проведения медицинской экспертизы.
В конце мая иракский суд приговорил к высшей мере наказания семь граждан Франции и одного выходца из Туниса. Все они состояли в группировке ИГ.
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Суд Ирака приговорил к смертной казни восьмого француза за участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передают в...
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