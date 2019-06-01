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Белорусские дипломаты помогают родственникам уроженца Могилева, погибшего в перестрелке в США
Источник материала: Интерфакс
Семье погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса оказывается вся консульско-правовая помощь, сообщили в МИД Беларуси
"Посольство Беларуси в США оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшего в результате перестрелки в Вирджинии белоруса", - говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в Twitter.
Ранее
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Семье погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса оказывается вся консульско-правовая помощь, сообщили в МИД Беларуси "Посольство Беларуси в США оказывает...
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