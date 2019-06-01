Белорусские дипломаты помогают родственникам уроженца Могилева, погибшего в перестрелке в США

Источник материала: Интерфакс

Семье погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса оказывается вся консульско-правовая помощь, сообщили в МИД Беларуси

"Посольство Беларуси в США оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшего в результате перестрелки в Вирджинии белоруса", - говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось , что накануне мужчина открыл стрельбу в Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией. Среди погибших оказался уроженец Могилева - А.Гусев.