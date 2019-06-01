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Белорусские дипломаты помогают родственникам уроженца Могилева, погибшего в перестрелке в США

02.06.2019 11:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Семье погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса оказывается вся консульско-правовая помощь, сообщили в МИД Беларуси

"Посольство Беларуси в США оказывает необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшего в результате перестрелки в Вирджинии белоруса", - говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось, что накануне мужчина открыл стрельбу в Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией. Среди погибших оказался уроженец Могилева - А.Гусев.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Семье погибшего в перестрелке в Вирджинии белоруса оказывается вся консульско-правовая помощь, сообщили в МИД Беларуси "Посольство Беларуси в США оказывает...
 
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