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За курение в подъезде, на пляже и остановках беларусов будут штрафовать на $50
Источник материала: KYKY>
В стране вводят новое наказание за курение в общественных местах: с 27 июля всех, кто решит затянуться никотином там, где нельзя, оштрафуют на четыре базовых величины. То есть на 102 рубля или примерно 50 долларов, об этом
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В стране вводят новое наказание за курение в общественных местах: с 27 июля всех, кто решит затянуться никотином там, где нельзя, оштрафуют на четыре базовых...
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