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За курение в подъезде, на пляже и остановках беларусов будут штрафовать на $50

02.06.2019 12:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В стране вводят новое наказание за курение в общественных местах: с 27 июля всех, кто решит затянуться никотином там, где нельзя, оштрафуют на четыре базовых величины. То есть на 102 рубля или примерно 50 долларов, об этом сообщает пресс-служба МВД. 

Вы получите штраф, если закурите в: подъезде, лифте, рабочем кабинете, на рынке, в торговом центре, спортивном лагере, на пляже и остановке общественного транспорта. Летние террасы и заведения общепита теперь становятся зонами, свободными от курения. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах.

На сайте МВД уточняют, что «в нашей стране курит более половины взрослого населения. Каждый курильщик хотя бы раз в жизни пытался бросить привычку, получается это даже не у 50% <…> Если любителей подымить не останавливают тяжелые последствия курения, возможно, заставят задуматься новые правила». 

И дополняют: за 2018 год по всей стране по ст. 17.9 КоАП «Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах» к ответственности были привлечены более 11,5 тысяч человек.

 
 
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В стране вводят новое наказание за курение в общественных местах: с 27 июля всех, кто решит затянуться никотином там, где нельзя, оштрафуют на четыре базовых...
 
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