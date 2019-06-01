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Движение «За Свободу» создало гайд для иностранцев, которые приедут на «Европейские игры»

02.06.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список из пяти наиболее опасных и странных запретов в Беларуси составило Движение «За Свободу», чтобы предупредить иностранных гостей о возможных необычных ситуациях во время «Европейских игр».
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21-30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. В Беларусь ожидается наплыв туристов и спортивных болельщиков, которые в Беларуси до сих пор никогда не были. Мы радушно приветствуем каждого на белорусском земле, но вынуждены предупредить: у нас есть запреты и правила, которые могут удивить среднего европейца.

«Белорусы уже привыкли к ряду запретов, в том числе тем, которые затрагивают их права. Но во время Европейских игр к нам приедут иностранные туристы. Они с такими вещами не сталкивались», — прокомментировал появление гайда председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Таким образом, считает политик, можно в доступной форме (гайд существует как набор карточек и расширенного текста) предупредить о возможных неприятностях. Кроме того, Движение «За Свободу» стремится напомнить о том, что в Беларуси продолжаются нарушения прав человека.

«Мы начинаем кампанию и призываем белорусов и иностранцев присылать свои истории и публиковать их с хэштегом #welcometobelarus. По итогам планируем продолжить публикацию серии карточек», — добавил Губаревич.

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На время проведения «Европейских игр» в Минске введен специальный режим. Так, в гостиницах охрана может проводить личный досмотр гостей спортивных мероприятий, проверять их вещи и документы. Белорусская милиция в целом имеет широкие полномочия: может в любое время ворваться в любое помещение при подозрении, что там происходит преступление.

Эти правила мы не можем объяснить и оправдать. Но ... теперь вы немного разбираетесь, в каких условиях приходится жить белорусам.

 
Теги: Минск
 
 
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Список из пяти наиболее опасных и странных запретов в Беларуси составило Движение «За Свободу», чтобы предупредить иностранных гостей о возможных необычных...
 
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