Движение «За Свободу» создало гайд для иностранцев, которые приедут на «Европейские игры»

«Белорусы уже привыкли к ряду запретов, в том числе тем, которые затрагивают их права. Но во время Европейских игр к нам приедут иностранные туристы. Они с такими вещами не сталкивались», — прокомментировал появление гайда председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.





Таким образом, считает политик, можно в доступной форме (гайд существует как набор карточек и расширенного текста) предупредить о возможных неприятностях. Кроме того, Движение «За Свободу» стремится напомнить о том, что в Беларуси продолжаются нарушения прав человека.





«Мы начинаем кампанию и призываем белорусов и иностранцев присылать свои истории и публиковать их с хэштегом #welcometobelarus. По итогам планируем продолжить публикацию серии карточек», — добавил Губаревич.





Топ-5 странных запретов в Беларуси: На что следует обратить внимание иностранцу, если не хочется попасть в неприятности

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