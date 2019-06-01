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Появился фильм о подводной жизни обитателей озера на Витебщине

02.06.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появился фильм о жизни обитателей одного озера в Витебской области.

Любитель подводного плавания Игорь Шкиль выступил в качестве и оператора, и монтажёра, и композитора. Он снимал в озере и в ночные часы, и днём. А теперь дал возможность всем желающим увидеть красивые кадры природы и подводного мира, передает "Еврорадио".

 
 
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Появился фильм о жизни обитателей одного озера в Витебской области.
 
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