|
Появился фильм о подводной жизни обитателей озера на Витебщине
Источник материала: Партизан
Появился фильм о жизни обитателей одного озера в Витебской области.
Любитель подводного плавания Игорь Шкиль выступил в качестве и оператора, и монтажёра, и композитора. Он снимал в озере и в ночные часы, и днём. А теперь дал возможность всем желающим увидеть красивые кадры природы и подводного мира, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появился фильм о жизни обитателей одного озера в Витебской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)