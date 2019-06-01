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Александр Глеб ушел из БАТЭ
Источник материала: Партизан
Ряды «желто-синих» оставил Александр Глеб - действие контракта с опытным полузащитником прекращено по соглашению сторон, пишет официальный сайт клуба.
В БАТЭ Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после зарубежных этапов карьеры.
В составе борисовчан он провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.
Глеб играл за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Крылья Советов», ряд других клубов.
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Ряды «желто-синих» оставил Александр Глеб - действие контракта с опытным полузащитником прекращено по соглашению сторон, пишет официальный сайт клуба.
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