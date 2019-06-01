Александр Глеб ушел из БАТЭ









В БАТЭ Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после зарубежных этапов карьеры.





В составе борисовчан он провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.





Глеб играл за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Крылья Советов», ряд других клубов.



