Лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич принял решение участвовать в парламентских выборах

Напомним, что лидеры оппозиционных партий и движений давно лично не участвуют в выборах, объясняя это тем, что не рассматривают политическую кампанию как полноценную, а лишь – как возможность молодым потренироваться. В этом смысле Юрий Губаревич – исключение. На последних выборах депутатов местных советов он лично баллотировался в Мингорсовет, на парламентских выборах в 2016 году – по Калиновскому округу в Минске.





Напомним, что Юрий Губаревич уже имеет депутатский опыт. В 2003-2007 годах он являлся депутатом Белозерского городского Совета депутатов.

Предварительно известно, что выборы в Палату представителей могут быть назначены на 7 ноября этого года.