Из опасного ущелья в Крыму эвакуировали белорусских туристов, в том числе ребенка

МЧС Республики Крым . Они пытались спуститься самостоятельно, рискуя жизнью и здоровьем, так как скалы в этом месте крайне опасны и не раз становились причиной травм, однако туристов вовремя заметил спасатель, проезжающий мимо. Об этом сообщает





Вчера в 19:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере необходима помощь спасателей в эвакуации нескольких туристов, в том числе несовершеннолетнего ребенка, которые находятся на опасном скальном участке и не могут самостоятельно продолжить движение.









По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, заметил сотрудник «КРЫМ-СПАС», который проезжал мимо. «Он остановился, предупредил их об опасности данных действий и немедленно вызвал спасательную службу. Всего месяц назад в этом же ущелье туристка сорвалась со скалы и получила травмы. К счастью, в этот раз удалось избежать беды», — отметил министр.



