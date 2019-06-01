﻿ Из опасного ущелья в Крыму эвакуировали белорусских туристов, в том числе ребенка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из опасного ущелья в Крыму эвакуировали белорусских туристов, в том числе ребенка

02.06.2019 12:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Специалисты «КРЫМ-СПАС» эвакуировали белорусских туристов с опасного скального участка в районе ущелья Шайтан-Дере.

Они пытались спуститься самостоятельно, рискуя жизнью и здоровьем, так как скалы в этом месте крайне опасны и не раз становились причиной травм, однако туристов вовремя заметил спасатель, проезжающий мимо. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.

Вчера в 19:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере необходима помощь спасателей в эвакуации нескольких туристов, в том числе несовершеннолетнего ребенка, которые находятся на опасном скальном участке и не могут самостоятельно продолжить движение.


По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, заметил сотрудник «КРЫМ-СПАС», который проезжал мимо. «Он остановился, предупредил их об опасности данных действий и немедленно вызвал спасательную службу. Всего месяц назад в этом же ущелье туристка сорвалась со скалы и получила травмы. К счастью, в этот раз удалось избежать беды», — отметил министр.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали людей со скального участка в безопасное место. Среди туристов были жители Витебска — мужчина 1983 года рождения и ребенок 2009 года рождения, а также жительница Красногвардейского района Крыма 1988 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты «КРЫМ-СПАС» эвакуировали белорусских туристов с опасного скального участка в районе ущелья Шайтан-Дере.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика