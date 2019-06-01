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В Рогачевском районе прямо в поле сгорел комбайн
Источник материала: Партизан
В поле возле деревни Фалевичи Рогачевского района загорелся комбайн.
ЧП произошло 1 июня, сообщили в МЧС по Гомельской области. Фото пожара публикует Telegram-канал
— Сообщение о загорании комбайна поступило 1 июня в 12:30 — рассказала Ксения Шингирей, пресс-секретарь МЧС по Гомельской области. — В результате возгорания поврежден моторный отсек, кабина и шасси. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Главная версия — конструктивный недостаток изделия устройства.
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В поле возле деревни Фалевичи Рогачевского района загорелся комбайн.
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