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Лукашенко пригласил президента Италии в Беларусь

02.06.2019 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению президента Беларуси, сейчас между странами нет объективных препятствий для расширения сотрудничества.

Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму на имя президента Италии Серджио Маттареллы по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По мнению беларусской стороны, между Италией и Беларусью «нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов» и в последние годы дружеские и конструктивные отношения «существенно углубились».


Президент Беларуси выразил надежду на продолжение продуктивного диалога с президентом Италии и пригласил его посетить нашу страну.

 
 
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По мнению президента Беларуси, сейчас между странами нет объективных препятствий для расширения сотрудничества.
 
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