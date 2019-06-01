|
«Беларусбанк» предупреждает о сбоях в работе платежных карт
Источник материала: Партизан
Они не срабатывают в магазинах.
«Беларусбанк» предупредил о сбоях в обслуживании держателей платежных карт в организациях торговли и сервиса. Проблемы наблюдаются в точках, где используются терминалы, установленные ООО «Туссон».
Сообщается, что сбои связаны с работой программно-технических средств.
Банк приносит свои извинения клиентам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они не срабатывают в магазинах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)