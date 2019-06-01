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Местечко Лынтупы сотрясают слухи о строительстве ядерного могильника

02.06.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественность местечка Лынтупы, что на Поставщине, обеспокоена грядущей стройкой.

Возле Лынтупов власти вдруг решили разрабатывать карьер. Вот этот карьер и стал причиной беспокойства местной общественности, поскольку слух распространился мгновенно: под видом карьера возле Лынтупов решили оборудовать хранилище ядерных отходов со строящейся  Белорусской АЭС.  

Согласно открытой информации о проекте, новый карьер будет поставлять песчано-гравийную смесь для строительства, ремонта дорог, благоустройства населенных пунктов Поставского района и «для строительства объектов в рамках реализации инвестиционных проектов». Заказчиком выступает КУП «Витебскоблдорстрой».

Однако официальная информация о том, что на месторождении «Винцентовское» планируется добыча песка и гравия никого не успокаивает, так как власти обманывали людей и не раз. 

Интересно, что точной информации о том, где будет находиться могильник ядерных отходов БелАЭС до сих пор нет, так что беспокойство люде обоснованно.

Ну а что касается карьера, то и по этому поводу экологи высказывают опасения, что промышленная разработка существенно подпортит местную экологию. 


Как прокомментировал «Витебскому курьеру» региональный координатор экодвижения «Зеленый дозор» Игорь Пастухов, в зоне досягаемости возможного негативного влияния карьера находятся гидрологический заказник Швакшты, комплекс «Голубые озера», заказник «Сорочанские озера». Экообщественность опасается, что последствия разработки карьера могут повлиять на экосистемы рек Олксна, Лынтупка и Страча. 

«Есть опасение, что из-за разработки карьера будет уходить водоносный слой, и реки с пойменными болотами не будут получать необходимую часть поверхностных вод. Это может повлиять на гидрологию реки Страча, которая формирует экосистемы ближайших заказников. Из-за понижения уровня водоносного слоя могут опустеть колодцы, начнет засыхать лес. Под вопросом и экономическая выгода этого места, «Винцантовское» — это самый край Поставского района, и сомнительная выгода везти отсюда песок и гравий в другой конец района», – сказал Игорь Пастухов.

По информации «Гарадзенскай вясны», на 6 июня власти назначили информационное собрание с местными жителями, чтобы расставить точки над «i».

 
 
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Общественность местечка Лынтупы, что на Поставщине, обеспокоена грядущей стройкой.
 
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