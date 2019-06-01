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ВВС Израиля нанесли удары по целям под Дамаском

02.06.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сирия сообщила, что жертвами израильской бомбардировки стали трое сирийских военных. Израиль совершил авиарейд в отместку за две ракеты, выпущенные по оккупированным им Голанским высотам.



ВВС Израиля рано утром в воскресенье, 2 июня, нанесли ракетные удары по базам сирийской армии в окрестностях Дамаска. В результате погибли трое сирийских солдат, еще семеро были ранены, сообщило сирийское информагентство САНА со ссылкой на армейские источники.

По сообщению сирийского телевидения, мощные взрывы прогремели в окрестностях Дамаска, и сирийские ПВО "отразили атаку врага". Оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) сообщила, что израильские ракеты поразили склады и позиции, которыми пользуются сирийская армия, а также бойцы из Ирана и ливанского радикального движения "Хезболлах".

Израильские военные подтвердили факт авиарейда, указав, что удары были нанесены по батареям сирийской артиллерии и ПВО в отместку за выпущенные 1 июня две ракеты по аннексированным Израилем Голанским высотам. Представитель израильской армии отметил, что пока неясно, кто именно выпустил ракеты по Голанам, однако Израиль считает, что ответственность за случившееся несет Сирия, поскольку ракеты были выпущены с ее территории.

 
 
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Сирия сообщила, что жертвами израильской бомбардировки стали трое сирийских военных. Израиль совершил авиарейд в отместку за две ракеты, выпущенные по...
 
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