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Сын Кадырова снялся в турецком сериале

02.06.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного турецкого исторического сериала Diriliş: Ertuğrul («Воскресший: Эртугрул»).

Об этом в своем Instagram написал дядя Адама Кадырова, руководитель Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Сюжет сериала сосредоточен вокруг личности Эртугрула, отца Османа I, основавшего Османскую империю.


 
 
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Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного турецкого исторического сериала Diriliş: Ertuğrul («Воскресший: Эртугрул»).
 
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