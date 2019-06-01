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Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Источник материала: Партизан
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного турецкого исторического сериала Diriliş: Ertuğrul («Воскресший: Эртугрул»).
Об этом в своем
Сюжет сериала сосредоточен вокруг личности Эртугрула, отца Османа I, основавшего Османскую империю.
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Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного турецкого исторического сериала Diriliş: Ertuğrul («Воскресший: Эртугрул»).
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