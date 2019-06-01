|
На озвучивание фильма о Первой мировой не хватает средств
Источник материала: Партизан
Создателям полнометражного художественного фильма о событиях Первой мировой войны в Беларуси не хватает денег озвучить картину.
Съемки ленты под рабочим названием «Сморгонь. Война совести» проходили в начале 2019 года. Это место для батальных сцен в Гродненской области выбрано неслучайно: в Сморгони позиционное противостояние российских и немецких войск растянулась более чем на 800 дней. Это первое обращение белорусских кинематографистов к теме лихолетья 1914-1918 годов.
Режиссером выступил Алексей Турович. Он же и сценарист, в основу сюжета легла его книга «Забытая война». Изначально премьера была запланирована на нынешнюю осень, но сроки могут быть перенесены на неопределенное время. Технически картина смонтирована, осталось ее только озвучить. Но свободные средства закончились, работа приостановлена. Открыт специальный счет.
Ранее режиссер говорил Свободе, что кино делается особой ценой. Все попытки заполучить государственную поддержку оказались напрасными. Несколько раз он встречался с руководством Министерства культуры Беларуси, предлагал снять картину к 100-летию начала войны, а потом — к юбилею ее окончания. Идея чиновников не заинтересовала, сценарий даже не допустили к участию в конкурсе.
В прошлом году Алексей Турович за свой счет экранизировал «Желтый песочек» по одноименному рассказу Василя Быкова — о сталинских расстрелах в Куропатах. Прокат в Беларуси был ограничен, большинство кинотеатров отказывалась от показов. В то же время в YouTube лента уже набрала более 5 миллионов 600 тысяч просмотров, зрители оставили более 5 тысяч комментариев.
Сюжетная линия ленты базируется на истории артиллериста Геннадия Марковского. В 1915-м он вызвался добровольцем в российскую армию и сразу попал в «ад» — на линию фронта в Сморгони. Отсюда пишет письма своей любимой девушке Нине, в которых рассказывает об ужасах и бессмысленности войны. В отличие от многих сослуживцев, ему посчастливилось выжить. На его воспоминания во время работы в архивах и наткнулся Алексей Турович. А еще кино — о тех белорусах, которые вынужденно воевали за чужие интересы, говорит режиссер.
Фильм снимался в естественных исторических декорациях: на окраине Сморгони в отличном состоянии сохранилась германская Фортификация, силами энтузиастов были упорядочены и российские позиции. Для съемок посреди кустарника был поставлен сруб крестьянского дома, восстановлен антураж немецкого дота. Были отсняты сцены артиллерийского обстрела, рукопашного боя, вывоза убитых, раненых и отравленных.
К процессу присоединились участники любительских театров, учащиеся минской студии киноактера, реконструкторы, волонтеры из разных регионов, которые откликнулись на предложение сняться в кино за интерес.
Но чтобы первая белорусский фильм о событиях 100-летней давности появился на экранах, создателям нужна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создателям полнометражного художественного фильма о событиях Первой мировой войны в Беларуси не хватает денег озвучить картину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)