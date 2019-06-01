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NEXTA: После «Перемен» Цоя в брестской гимназии зреет бунт

02.06.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто бы мог подумать, что написанная в 1986-м песня так взбудоражит белорусский город.

Кто бы мог подумать, что написанная аж 33 года назад (в далеком 1986-м) песня Виктора Цоя "Перемен!", исполненная на "Последнем звонке" учениками гимназии №3 города Бреста, вызовет такой переполох среди кабинетных крыс в местном Управлении образования! Однако директора гимназии Инессу Кузьмич уже вызвали на ковер и даже обвинили в "намерении устроить революцию" и "подрыве устоев идеологии государства". Разгорается скандал, а простые школьники уже готовятся встать на защиту любимого педагога и устроить бунт, пишет телеграм-канал NEXTA.



Тем временем сами уставшие от идиотизма начальства брестские учителя продолжают активно присылать NEXTA пикантную информацию. Например о том, как их сгоняют на очередной матч по гандболу - изображать несуществующий "интерес белорусской нации к спорту".

Педагоги обещают, что, когда их опять загонят в участковые комиссии по фальсификации парламентских и президентских выборов, они начнут присылать нам еще больше интересного. И очень скандального. И не только из Бреста, а из всей страны.



 
Теги: Брест
 
 
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Кто бы мог подумать, что написанная в 1986-м песня так взбудоражит белорусский город.
 
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