﻿ “Вечных президентов не бывает”. Лукашенко не предложат должность президента союзного государства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Вечных президентов не бывает”. Лукашенко не предложат должность президента союзного государства

02.06.2019 11:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Союзный договор полностью противоречит Конституции; чтобы устранить противоречие, нужно либо Конституцию менять, либо – союзный договор.

Лукашенко обещает внести изменения в действующую Конституцию или даже принять новую. Об этом беларуский руководитель 31 мая говорил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

Чем больше обостряется конфликт с Россией, тем чаще Лукашенко говорит про изменение Конституции. Почему так происходит?

Собеседник Беларускай праўды – председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб, который подписал первую Конституцию независимой Беларуси.

-Вы возглавляли рабочую группу, которая разрабатывала первую Конституцию независимой Беларуси 1994 года. Лукашенко заявил, что сегодняшняя Конституция отстает от жизни. В чем же?

-Конечно, возглавлял. Все председатели Верховного Совета возглавляли конституционную комиссию: сначала Дементей, потом – Шушкевич, потом – я.

Не знаю, что имеет в виду Лукашенко, о конкретных реалиях он умалчивает. Иди, догадайся, мол, сама.

Сейчас создана общественная комиссия (оппозиционные политические партии, общественные движения) по внесению изменений и дополнений в Конституцию, которую я тоже возглавляю. Мы создали рабочую группу, которую возглавляет Михаил Пастухов и Анатолий Лебедько. Есть уже определенные наработки, которые, как мне кажется, отличаются от предложений власти. Мы считаем, что Беларусь должна быть парламентской республикой: либо вообще без президента, либо с президентом, который обладает только представительными функциями.

Мы также предлагаем смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов, выступаем за реальное разделение трех ветвей власти…

Но главная проблема в том, что Конституции, какими бы они ни были, живут сами по себе, а государство – само по себе. По большому счету, то и последняя Конституция БССР была не очень плохой; как только убрали статью 6, получилась достаточно неплохая Конституция, в которой прописаны и права, и свободы, и обязанности. Потом мы приняли нормальную Конституцию 1994 года: все разграничено, все поставлено на место – никто не выполняет. Хорошо, решили снова поменять Конституцию, власть уже делала все, что хотела. И что? Выполняется сегодня Конституция с изменениями и дополнениями в редакции 1996 года? Не выполняется.

Боюсь, что то же самое произойдет и с новой редакцией Конституции.


-Чем дальше, тем чаще Лукашенко говорит о Конституции. Почему Лукашенко прибегает к такому приему?

-Могут быть два основания для переписывания Конституции.

Не сегодня, так завтра-послезавтра придется передавать власть, потому что вечных президентов не бывает: они уходят – физически или морально, но уходят. Нужно передавать власть – механизмов передачи власти в Конституции нет.

Другой повод – союзный договор, который пытается реанимировать Россия. Но союзный договор полностью противоречит Конституции Республики Беларусь, едва ли не по каждой статье. Чтобы устранить противоречие, нужно изменить либо договор, либо Конституцию.

-Вы допускаете, что Конституцию могут переписать под союзный договор?

-Такой вариант я не исключаю. Выполнить существующий союзный договор невозможно – он противоречит Конституции по всем направлениям. Каким путем пойдут власти – остается только гадать.

-Какой механизм передачи власти может предложить официальный Минск?

-Власть можно передать и по наследству. Возможно избрание президента парламентом: парламент, назначаемый властью, сделает все, что потребуют. Вариантов масса –  не могу сказать, каким путем пойдут власти.

-Чем жестче конфликт с Россией, тем чаще Лукашенко говорит про изменение Конституции. Совпадение?

-Российский фактор присутствует. 20 лет молчали, после чего Россия вдруг вспомнила про союзный договор: вы 20 лет нам все обещаете-обещаете, деньги просите-просите, мы даем-даем, а обещания-то не выполняете. Давайте выполнять союзный договор. Беларуские власти хотят пойти на попятную, но не могут. Выполнить союзный договор – значит, отдать власть, сдать независимость. А в России беларуское руководство никому не нужно, и оно это прекрасно понимает.

Лукашенко не предложат должность президента союзного государства. Если существует президент, которому подчиняется парламент, все остальные должности ниже: сегодня дали, завтра – забрали.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзный договор полностью противоречит Конституции; чтобы устранить противоречие, нужно либо Конституцию менять, либо – союзный договор.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильные мужские пиджаки под джинсы отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика