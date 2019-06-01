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ТОП-6 причин, чтобы выбрать Затоку
Источник материала: БДГ
Местность названа Затокой, потому что со всех сторон омывается Черным морем и Днестровским заливом, а по-украински «затока» означает «залив». Одесская область славится многочисленными курортами, здесь насчитывается порядка 200 санаториев.
Затока считается лучшей морской здравницей, она расположена на Будакской косе в 60 километрах от Одессы. Туристы, побывавшие здесь, отмечают небывалую красоту этой местности, чистейший воздух и доброжелательность местных жителей.
Отвезти в этот райский уголок может автобус Минск – Затока. Условия и цены смотрите на сайте:
Причины, по которым стоит там отдохнуть
Населенный пункт Затока образовался в 1827 года, когда на Будакской косе установили морской знак, а затем – маяк. В поселке городского типа живет около 1600 человек, ежегодно он принимает более 300 тысяч туристов.
Ширина косы – от 60 до 900 метров, так что от любого пансионата до пляжа можно дойти за 10-15 минут. Причем туристы имеют возможность одновременно и Черное море, и Днестровский лиман.
Из Минска в Затоку едут подышать морем, полюбоваться красотами, отдохнуть душой.
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Местность названа Затокой, потому что со всех сторон омывается Черным морем и Днестровским заливом, а по-украински «затока» означает «залив». Одесская область...
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