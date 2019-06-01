ТОП-6 причин, чтобы выбрать Затоку

Местность названа Затокой, потому что со всех сторон омывается Черным морем и Днестровским заливом, а по-украински «затока» означает «залив». Одесская область славится многочисленными курортами, здесь насчитывается порядка 200 санаториев.

Затока считается лучшей морской здравницей, она расположена на Будакской косе в 60 километрах от Одессы. Туристы, побывавшие здесь, отмечают небывалую красоту этой местности, чистейший воздух и доброжелательность местных жителей.

Отвезти в этот райский уголок может автобус Минск – Затока. Условия и цены смотрите на сайте: https://expressbus.by/minsk-zatoka-minsk.html .

Причины, по которым стоит там отдохнуть

Пляж. Длина его составляет 5 километров, а морское дно отличается чистотой. Инфраструктура. Наличие близких рынков, кафе, аптек, магазинов привлекает туристов. Развлечения. Можно покататься на катере, водных мотоциклах, заняться дайвингом или рыбалкой. Молодежи подойдут ночные клубы и рестораны, детям – водные аттракционы. Экскурсии. Организованы поездки в Одессу, Вилково, Белгород-Днестровский, Шабо (центр культуры вина). Сервис. Есть много вариантов для проживания и отдыха: гостиница, турбазы, мини-отели, предложения в частном секторе. Климат. Здесь никогда не бывает морозов, температура воздуха с мая по сентябрь держится теплая – от 22 до 28,9 градусов. Специалисты называют такой климат оптимальным для здоровья. История

Населенный пункт Затока образовался в 1827 года, когда на Будакской косе установили морской знак, а затем – маяк. В поселке городского типа живет около 1600 человек, ежегодно он принимает более 300 тысяч туристов.

Ширина косы – от 60 до 900 метров, так что от любого пансионата до пляжа можно дойти за 10-15 минут. Причем туристы имеют возможность одновременно и Черное море, и Днестровский лиман.

Из Минска в Затоку едут подышать морем, полюбоваться красотами, отдохнуть душой.