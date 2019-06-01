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ТОП-6 причин, чтобы выбрать Затоку

02.06.2019 13:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Местность названа Затокой, потому что со всех сторон омывается Черным морем и Днестровским заливом, а по-украински «затока» означает «залив». Одесская область славится многочисленными курортами, здесь насчитывается порядка 200 санаториев.

Затока считается лучшей морской здравницей, она расположена на Будакской косе в 60 километрах от Одессы. Туристы, побывавшие здесь, отмечают небывалую красоту этой местности, чистейший воздух и доброжелательность местных жителей.

Отвезти в этот райский уголок может автобус Минск – Затока. Условия и цены смотрите на сайте: https://expressbus.by/minsk-zatoka-minsk.html.

Причины, по которым стоит там отдохнуть

  1. Пляж. Длина его составляет 5 километров, а морское дно отличается чистотой.
  2. Инфраструктура. Наличие близких рынков, кафе, аптек, магазинов привлекает туристов.
  3. Развлечения. Можно покататься на катере, водных мотоциклах, заняться дайвингом или рыбалкой. Молодежи подойдут ночные клубы и рестораны, детям – водные аттракционы.  
  4. Экскурсии. Организованы поездки в Одессу, Вилково, Белгород-Днестровский, Шабо (центр культуры вина).
  5. Сервис. Есть много вариантов для проживания и отдыха: гостиница, турбазы, мини-отели, предложения в частном секторе.
  6. Климат. Здесь никогда не бывает морозов, температура воздуха с мая по сентябрь держится теплая – от 22 до 28,9 градусов. Специалисты называют такой климат оптимальным для здоровья.  
  7. История

Населенный пункт Затока образовался в 1827 года, когда на Будакской косе установили морской знак, а затем – маяк. В поселке городского типа живет около 1600 человек, ежегодно он принимает более 300 тысяч туристов.

Ширина косы – от 60 до 900 метров, так что от любого пансионата до пляжа можно дойти за 10-15 минут. Причем туристы имеют возможность одновременно и Черное море, и Днестровский лиман.

Из Минска в Затоку едут подышать морем, полюбоваться красотами, отдохнуть душой.

 
Теги: Минск
 
 
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Местность названа Затокой, потому что со всех сторон омывается Черным морем и Днестровским заливом, а по-украински «затока» означает «залив». Одесская область...
 
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