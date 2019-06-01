Два легковых автомобиля столкнулись возле Национального аэропорта «Минск»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 8 часов утра 1 июня около Национального аэропорта «Минск». По информации ГАИ, из аэропорта в направлении трассы М1 двигались автомобиль «Форд-Мустанг» и «Мазда».

По предварительным сведениям, при перестроении водитель «Мазды» не уступил дорогу, после столкновения «Форд-Мустанг» опрокинулся. Водитель «Форд-Мустанг» попал в больницу, но вскоре был отпущен домой.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.