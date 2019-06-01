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Два легковых автомобиля столкнулись возле Национального аэропорта «Минск»

02.06.2019 13:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Два легковых автомобиля столкнулись возле Национального аэропорта «Минск»
Фото из открытых источников

Как стало известно, авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 8 часов утра 1 июня около Национального аэропорта «Минск». По информации ГАИ, из аэропорта в направлении трассы М1 двигались автомобиль «Форд-Мустанг» и «Мазда».

Два легковых автомобиля столкнулись возле Национального аэропорта «Минск» В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, три человека в больнице

По предварительным сведениям, при перестроении водитель «Мазды» не уступил дорогу, после столкновения «Форд-Мустанг» опрокинулся. Водитель «Форд-Мустанг» попал в больницу, но вскоре был отпущен домой.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 июня.
 
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