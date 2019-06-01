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Александр Глеб ушёл из БАТЭ

02.06.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон.  

Как сообщается на сайте футбольного клуба, в составе борисовчан Глеб сыграл 124 матча, забил 8 голов и стал шестикратным чемпионом Беларуси.  

Александр Павлович начал свой профессиональный путь именно в этом клубе и говорил, что здесь же собирается завершить спортивную карьеру.  

«От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», – говорится в пресс-службе борисовчан.  

Также в БАТЭ упомянули, что будут рады, если Глеб присоединиться к ним уже в новом качестве.  

Александр вновь пришёл в БАТЭ весной 2018 года.  

До этого Глеб уходил чуть больше чем на год – здесь подробности.  

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Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон.   Как сообщается на сайте футбольного клуба, в составе...
 
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