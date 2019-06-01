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Александр Глеб ушёл из БАТЭ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон.
Как
Александр Павлович начал свой профессиональный путь именно в этом клубе и говорил, что здесь же собирается завершить спортивную карьеру.
«От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», – говорится в пресс-службе борисовчан.
Также в БАТЭ упомянули, что будут рады, если Глеб присоединиться к ним уже в новом качестве.
Александр вновь пришёл в БАТЭ весной 2018 года.
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Новости Беларуси. Александр Глеб покинул БАТЭ, действие контракта прекращено по соглашению сторон. Как сообщается на сайте футбольного клуба, в составе...
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