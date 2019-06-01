«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Бостона» разгромили в гостях «Сент-Луис» и вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли по итогам трех поединков.



Фото: nhl.com

«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Бержерон (Крюг, Дебраск, 10.47, в большинстве), 0:2 — Койл (Юханссон, Хайнен, 17.40), 0:3 — Курали (Нурдстрём, 19.50), 0:4 — Пастрняк (Крюг, Бержерон, 20.41, в большинстве), 1:4 — Барбашев (Сэнфорд, Стеен, 31.05), 1:5 — Крюг (Маршан, Бержерон, 32.12, в большинстве), 2:5 — Парэйко (О'Райлли, Бозак, 45.24, в большинстве), 2:6 — Аккьяри (Нурдстрём, Койл, 58.12, в пустые ворота), 2:7 — Юханссон (Крюг, Клифтон, 58.35, в большинстве).

Броски: 29−24 (8−12, 10−8, 11−4).

Силовые приемы: 35−29.

Штраф: 14−16.

Вратари: Биннингтон, 73,7% отраженных бросков (Аллен, 32.12; 75% отраженных бросков) — Ряск (93,1% отраженных бросков).

Три звезды: Бержерон, Крюг, Пастрняк.

4 из 7 шайб «Бостон» забросил в большинстве, использовав все четыре случая, когда команда имела численный перевес. Причем всякий раз цели достигали первые же броски во время игры в большинстве.

Еще одну шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота в концовке встречи, когда при счете 2:5 «Сент-Луис» заменил голкипера полевым игроком.

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:1 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2).

Следующие матчи пройдут 3 июня в Сент-Луисе, 6 июня в Бостоне и, если потребуется, 9 июня в Сент-Луисе, 12 июня в Бостоне.