ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

02.06.2019 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Бостона» разгромили в гостях «Сент-Луис» и вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли по итогам трех поединков.


Фото: nhl.com

«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Бержерон (Крюг, Дебраск, 10.47, в большинстве), 0:2 — Койл (Юханссон, Хайнен, 17.40), 0:3 — Курали (Нурдстрём, 19.50), 0:4 — Пастрняк (Крюг, Бержерон, 20.41, в большинстве), 1:4 — Барбашев (Сэнфорд, Стеен, 31.05), 1:5 — Крюг (Маршан, Бержерон, 32.12, в большинстве), 2:5 — Парэйко (О'Райлли, Бозак, 45.24, в большинстве), 2:6 — Аккьяри (Нурдстрём, Койл, 58.12, в пустые ворота), 2:7 — Юханссон (Крюг, Клифтон, 58.35, в большинстве).

Броски: 29−24 (8−12, 10−8, 11−4).

Силовые приемы: 35−29.

Штраф: 14−16.

Вратари: Биннингтон, 73,7% отраженных бросков (Аллен, 32.12; 75% отраженных бросков) — Ряск (93,1% отраженных бросков).

Три звезды: Бержерон, Крюг, Пастрняк.

4 из 7 шайб «Бостон» забросил в большинстве, использовав все четыре случая, когда команда имела численный перевес. Причем всякий раз цели достигали первые же броски во время игры в большинстве.

Еще одну шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота в концовке встречи, когда при счете 2:5 «Сент-Луис» заменил голкипера полевым игроком.

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:1 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2).

Следующие матчи пройдут 3 июня в Сент-Луисе, 6 июня в Бостоне и, если потребуется, 9 июня в Сент-Луисе, 12 июня в Бостоне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты «Бостона» разгромили в гостях «Сент-Луис» и вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли по итогам трех поединков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 столичных квартир в скандинавском стиле, где хозяева все удачно сделали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика