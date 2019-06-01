Топ-5 столичных квартир в скандинавском стиле, где хозяева все удачно сделали

Источник материала: Tut.by

Чистых стилей в интерьерах даже дизайнеры не приветствуют, избегая сравнения со стерильностью. И популярный нынче скандинавский все чаще можно увидеть и в наших квартирах. Причем тоже не в чистом виде, а интерпретированный под белорусские реалии. И это нормально, когда в отделке используются те материалы, которые типичны для этого региона. Смотрите, какие классные примеры скандинавских интерьеров мы нашли на вторичном рынке жилья. Много фото — в материале.

«Двушка» на проспекте Дзержинского, 11

Заметьте, как хорошо разбавлен общий белый тон квартиры яркими деталями. И это очень грамотный подход, благодаря которому жилье не выглядит скучным и слишком уж стерильным.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

На проспекте Победителей

Основной белый цвет — самое то для компактной студии. В квартире светло и просторно. Пара ярких деталей — и вот вам интерьер с настроением. Особенно хорош диван насыщенного голубого цвета.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Однушка» на Червякова, 62

В квартире сделан свежий ремонт, где буквально все говорит о скандинавском стиле: в светлый тон выкрашены стены, пол натурального медового оттенка и много деревянных акцентов. Обратите внимание на ванную комнату, где использована отечественная плитка. Согласитесь, при правильном комбинировании она отлично смотрится.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

«Трешка» на проспекте Победителей

Хозяева этой квартиры вынуждены были хорошо поработать не только над ее обустройством и дизайном, но и зонированием. Причем, заметьте, обошлось без капитальных стен: обошлись легкими стеклянными перегородками, а также визуальным зонированием. Например, в гостиной обеденную часть помещения выделили с помощью разной фактуры напольного покрытия и зашивкой стены под ТВ-зону.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Трехкомнатная в ЖК "Променад"

В кухне-гостиной скандинавский стиль немного замиксован с лофтом, выдает который брутальный стол и барная зона. И, заметьте, смотрится все это неплохо.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость