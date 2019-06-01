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Топ-5 столичных квартир в скандинавском стиле, где хозяева все удачно сделали
Источник материала: Tut.by
Чистых стилей в интерьерах даже дизайнеры не приветствуют, избегая сравнения со стерильностью. И популярный нынче скандинавский все чаще можно увидеть и в наших квартирах. Причем тоже не в чистом виде, а интерпретированный под белорусские реалии. И это нормально, когда в отделке используются те материалы, которые типичны для этого региона. Смотрите, какие классные примеры скандинавских интерьеров мы нашли на вторичном рынке жилья. Много фото — в материале.
«Двушка» на проспекте Дзержинского, 11
Заметьте, как хорошо разбавлен общий белый тон квартиры яркими деталями. И это очень грамотный подход, благодаря которому жилье не выглядит скучным и слишком уж стерильным.
На проспекте Победителей
Основной белый цвет — самое то для компактной студии. В квартире светло и просторно. Пара ярких деталей — и вот вам интерьер с настроением. Особенно хорош диван насыщенного голубого цвета.
«Однушка» на Червякова, 62
В квартире сделан свежий ремонт, где буквально все говорит о скандинавском стиле: в светлый тон выкрашены стены, пол натурального медового оттенка и много деревянных акцентов. Обратите внимание на ванную комнату, где использована отечественная плитка. Согласитесь, при правильном комбинировании она отлично смотрится.
«Трешка» на проспекте Победителей
Хозяева этой квартиры вынуждены были хорошо поработать не только над ее обустройством и дизайном, но и зонированием. Причем, заметьте, обошлось без капитальных стен: обошлись легкими стеклянными перегородками, а также визуальным зонированием. Например, в гостиной обеденную часть помещения выделили с помощью разной фактуры напольного покрытия и зашивкой стены под ТВ-зону.
Трехкомнатная в ЖК "Променад"
В кухне-гостиной скандинавский стиль немного замиксован с лофтом, выдает который брутальный стол и барная зона. И, заметьте, смотрится все это неплохо.
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Мы выбрали самые красивые примеры того, как можно применить всеми любимый стиль в наших реалиях.
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