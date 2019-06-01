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В Лунинецком районе цены на клубнику пошли вниз

02.06.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В клубничной столице, агрогородке Дворец, ягоды с каждым днем становится все больше, сообщает «Медиа-Полесье».


Цена на местном клубничном рынке, по мнению фермеров, небольшая. 31 мая красивую крупную ягоду принимали по 2,5 рубля за килограмм.

Напомним, первую клубнику во Дворце продавали по 5 рублей за поллитровую банку. За литр просили в два раза больше.

 
 
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Клубники становится больше, цены - ниже.
 
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