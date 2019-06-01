В Лунинецком районе цены на клубнику пошли вниз

Источник материала: Tut.by

В клубничной столице, агрогородке Дворец, ягоды с каждым днем становится все больше, сообщает «Медиа-Полесье».





Цена на местном клубничном рынке, по мнению фермеров, небольшая. 31 мая красивую крупную ягоду принимали по 2,5 рубля за килограмм.

Напомним, первую клубнику во Дворце продавали по 5 рублей за поллитровую банку . За литр просили в два раза больше.