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В Лунинецком районе цены на клубнику пошли вниз
Источник материала: Tut.by
В клубничной столице, агрогородке Дворец, ягоды с каждым днем становится все больше,
Цена на местном клубничном рынке, по мнению фермеров, небольшая. 31 мая красивую крупную ягоду принимали по 2,5 рубля за килограмм.
Напомним, первую клубнику во Дворце
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Клубники становится больше, цены - ниже.
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