Источник материала: Ежедневник





Это огромная сумма, оценил президент, заметив, что на месте британцев не стал бы ее выплачивать. Эти деньги по сделке с Брюсселем Лондон должен выплатить за ранее принятые обязательства, которые он не сможет соблюдать после Brexit.

Президент США Дональд Трамп в преддверии своего официального визита в Великобританию, который начнется 3 июня, предложил Лондону отправить на переговоры в ЕС по сделке относительно Brexit евроскептика Найджела Фараджа (на выборах в Европарламент его партия - Партия Brexit - одержала победу в Соединенном Королевстве). В случае, если предложенное Брюсселем соглашение Великобританию не устроит, из блока ей стоит выйти без сделки, считает американский лидер. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Sunday Times.

Британия должна покинуть Евросоюз в этом году, уверен Трамп.

«Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите», - отметил президент.

Также американский лидер повторно выразил свою поддержку кандидатам на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок - 31 октября, со сделкой или без нее. Среди этих политиков, напоминает Reuters, - бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон (его Трамп похвалил в интервью газете Sun в пятницу), а также бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр внутренних дел Саджид Джавид, пишет РБК.

Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (около 50 млрд долларов), Трамп отметил: «Я бы не заплатил». «Это огромная сумма», - добавил президент США.