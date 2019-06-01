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Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов

02.06.2019 14:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов

Это огромная сумма, оценил президент, заметив, что на месте британцев не стал бы ее выплачивать. Эти деньги по сделке с Брюсселем Лондон должен выплатить за ранее принятые обязательства, которые он не сможет соблюдать после Brexit.

Президент США Дональд Трамп в преддверии своего официального визита в Великобританию, который начнется 3 июня, предложил Лондону отправить на переговоры в ЕС по сделке относительно Brexit евроскептика Найджела Фараджа (на выборах в Европарламент его партия - Партия Brexit - одержала победу в Соединенном Королевстве). В случае, если предложенное Брюсселем соглашение Великобританию не устроит, из блока ей стоит выйти без сделки, считает американский лидер. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Sunday Times.

Британия должна покинуть Евросоюз в этом году, уверен Трамп.

«Если вам не удается заключить честную сделку, вы уходите», - отметил президент.

Также американский лидер повторно выразил свою поддержку кандидатам на пост премьер-министра Великобритании, которые заявляли, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в назначенный срок - 31 октября, со сделкой или без нее. Среди этих политиков, напоминает Reuters, - бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон (его Трамп похвалил в интервью газете Sun в пятницу), а также бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр внутренних дел Саджид Джавид, пишет РБК.

Говоря о сумме, которую Лондон в рамках соглашения с ЕС должен выплатить Брюсселю за Brexit (около 50 млрд долларов), Трамп отметил: «Я бы не заплатил». «Это огромная сумма», - добавил президент США.

 
 
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Это огромная сумма, оценил президент, заметив, что на месте британцев не стал бы ее выплачивать. Эти деньги по сделке с Брюсселем Лондон должен выплатить за ранее...
 
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