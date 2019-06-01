|
Объявлены общественные обсуждения группы жилых домов в районе ул. Гоголя, 81
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами торгово–административного и общественного назначения в районе ул. Гоголя, 81 (район бывшего военного городка Интендантский) в г. Бресте».
Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.04.2019 № 256) (далее Положение).
Общественное обсуждение проводится в форме информирования и анализа общественного мнения. Срок проведения общественного обсуждения с 10 июня 2019 года по 4 июля 2019 года.
Ознакомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами торгово–административного и общественного назначения в районе ул. Гоголя, 81 (район бывшего военного городка Интендантский) в г. Бресте» можно с 10 до 24 июня 2019 года в инфоцентре по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3 в здании Брестского горисполкома в рабочие дни, в часы: с 8.30 до 17.30, а так же на официальном сайте Брестского городского исполнительного комитета.
Презентация архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами торгово–административного и общественного назначения в районе ул. Гоголя, 81 (район бывшего военного городка Интендантский) в г. Бресте» состоится 14 июня 2019 года по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, в 18.00 с участием разработчиков проекта, а так же представителей заинтересованных республиканских органов государственного управления.
Организатором общественного обсуждения выступает Брестский городской исполнительный комитет (224000 г. Брест, ул. Энгельса, 3, контактный тел. 21-03-65, 21-03-12). Разработчик архитектурно-планировочной концепции – ОАО «Полесьежилстрой» (224001, г. Брест, ул. Кижеватова, 60, контактный тел. (8 0162) 57-22-57, e-mail:
Свои замечания и (или) предложения просим высылать в письменном или электронном виде, с 10 июня по 4 июля 2019 года, с пометкой «Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами торгово–административного и общественного назначения в районе ул. Гоголя, 81 (район бывшего военного городка Интендантский) в г. Бресте» по адресу: ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник», ул. Мицкевича, 25, г. Брест, 224005 или на адрес электронной почты:
Замечания и предложения участников общественного обсуждения в соответствии с п. 19 Положения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном Совете, утвержденном решением Брестского горисполкома от 02.04.2019 № 444.
Дата опубликования извещения 30 мая 2019 г.
Реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном в центральной части города Бреста. Данный участок ограничен: с северо-восточной части — железной дорогой (полоса отвода железной дороги станции «Брест – Полесский»), с западной части — ул. Нефтяной и развлекательным центром «Альтаир», с юго-западной стороны – Центром внеклассной работы, с южной части – новым корпусом УЗ «Брестская детская областная больница» и кварталом жилой застройки Интендантский. Через рассматриваемую в концепции территорию проходит ул. Проектируемая №1.
В настоящее время на земельном участке, на котором предполагается размещение группы многоквартирных домов, располагаются: индивидуальные гаражи гаражно-строительного кооператива, Брестское РАЙПО, а также производственно-складская зона города.
Архитектурной концепцией учтена близость размещения участка с кварталом Интендантский, новым корпусом УЗ «Брестская детская областная больница», а также Кобринским путепроводом, принята во внимание необходимость выполнения мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению санитарно-защитных зон совместно с другими требованиями ТНПА, предъявляемыми к данной территории.
Целью архитектурной концепции является определение возможности реконструкции производственной зоны предприятий под жилую функцию с размещением группы многоквартирных жилых домов переменной этажности, с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории и созданием благоприятной среды обитания для жителей данного района.
Проектным решением предусматривается выполнение целого комплекса мероприятий в части освоения рассматриваемой территории, в том числе:
— прокладка инженерных сетей для группы жилых домов;
— устройство детских игровых площадок, хозяйственных площадок, площадок для отдыха;
— устройство парковочных мест для автомобилей жителей;
— организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории.
Площадь участка в границах работ составляет 5,46 га, площадь озеленения – 1,55 га, площадь покрытия для устройства проездов и парковок – 2,0 га, площадь покрытия для устройства тротуаров и площадок 1,26 га, площадь под застройку 0,65 га (из них 0,52 га под жилую застройку). Для размещения автотранспорта жителей проектным решением предусматриваются плоскостные парковочные места общим количеством 651шт.
Информация о планируемых регламентах использования застройки территории:
Общее количество квартир в жилой группе – 616 шт.
Общее количество парковочных мест – 651 шт.
Площадь выделенного участка – 4,63 га.
Площадь испрашиваемого участка – 0,83 га.
Площадь в границах работ — 5,46 га.
Площадь жилого фонда — 37080 м2
Плотность жилого фонда — 6791,21 м²/га
Процент площади под застройку – 11,91 %;
Процент поверхности с твердым покрытием – 59,71 %;
Процент озеленения территории – 28,38 %.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции объекта: «Строительство группы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)