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Песни военных лет прозвучали в Бресте в рамках телепроекта «Площадь Победы»
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Песни военных лет исполнят солисты Большого театра Республики Беларусь, артисты, лауреаты национальных конкурсов и Заслуженные коллективы Республики Беларусь. Главный дирижер – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин.
фото Марины ЛЕШКЕВИЧ
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На площади Ленина состоялся праздничный концерт «Беларусь помнит». Песни военных лет исполнят солисты Большого театра Республики Беларусь, артисты, лауреаты...
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