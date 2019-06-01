1863 год в Пружанском уезде. Род окинчицей

Источник материала: Виртуальный Брест

В восстании 1863 года принимали участие самые различные слои общества – дворяне, духовенство, мещане, крестьяне, неутвержденные представители дворянства. Зачастую в повстанческие отряды уходили, либо оказывали тем или иным образом помощь и содействие повстанцам целые семьи, представители нескольких ветвей одного рода. Например, дворянский род Окинчицей, у которого участие в восстании приняли сразу несколько представителей этой династии. И, если про доктора Александра Окинчица уже говорилось , то про остальных его родственников известно мало. Пробел попытаемся восполнить.



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Людвиг Людвигович Окинчиц



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Станислав. После одного из боев повстанческого отряда Густава Стравинского с правительственными войсками в начале осени 1863 года в Волковысском уезде у убитого повстанца – помещика этого же уезда Леона Булгарина – в кармане нашли список членов некоторых из повстанческих отрядов, действовавших на территории Гродненской губернии. В этом списке, в числе прочих 19 имен, под четвертым номером значилось: «Окинчиц – два брата, один арт. отст. офицер, другой студент (вероятно)». В ходе проведенного следствия властям удалось установить личность первого. Им оказался действующий прапорщик 3-й полевой артиллерийской бригады Станислав Тадеушевич (Фаддеевич) Окинчиц, закончивший Белостокскую гимназию и Константиновское военное училище. В апреле 1863 года он перешел на сторону повстанцев и, по всей видимости, находился в составе отряда Феликса Влодка, крупного помещика Брестского и Пружанского уездов. К сожалению, выяснить дальнейшую судьбу Станислава пока не удалось, равно, как и не удалось властям по горячим следам найти второго брата. Первые сведения о нем были получены только через три года. После разгрома восстания эмигрировал в Париж.

Феликс. Спустя 3 года после восстания, летом 1866 года при работе в имении помещика Слонимского уезда Тадеуша (Фаддея) Окинчица местный крестьянин нашел ржавый поломанный пистолет и отдал его эконому этого имения. Тот, не долго думая, сообщил сведения уездному приставу, и к хозяину поместья нагрянула полиция. Перевернув вверх дном всё имение, полицейские нашли на чердаке сарая 11 «фотографических карточек разных лиц и в разных костюмах со следующей надписью «в память дружбы Феликсу Окинчицу». При опознании фотографии хозяином имения выяснилось, что сам Феликс изображен на ней в польском национальном костюме с конфедераткой на голове, что по тем временам считалось серьезным преступлением и бунтом. Последующие допросы несколько прояснили общую картину: изображенный на фотографии Феликс Окинчиц, 1841 года рождения, был сыном помещика. В 1862 году он уехал из дома, заверив отца, что планирует поступать в Петербург в Императорское училище правоведения. Следующий раз он приехал в родные места через год, летом 1863 года и по сведениям местных крестьян и самого отца, «расхаживал по окрестным селам в польской одежде». При этом он смог убедить отца, что приехал из Петербурга на каникулы как студент вышеназванного учебного заведения. Затем Феликс внезапно исчез и больше не появлялся дома. Старый помещик пришел к выводу, что «сын уехал обратно в Петербург по неотложным делам». В результате сделанного в Петербург запроса на «предмет нахождения в столице студента Окинчица Феликса, Фаддея сына» и полученного ответа стало ясно, что Феликс не поступал в Училище правоведения и никогда не проживал в столице. Властям так и не удалось установить место нахождения Феликса, равно как и выяснить, чем он занимался в период 1863-1864 годов. Но «на всякий случай», на помещика Фаддея Окинчица был наложен штраф в 300 рублей «за хранение огнестрельного оружия» и установлен полицейский надзор по личному распоряжению Виленского генерал-губернатора. Лишь много лет спустя выяснилось, что Феликс вместе с братом Станиславом находился в отряде Влодка, затем с ним же бежал за границу. Во Франции получил медицинское образование и работал там врачом.



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Людвиг Ф. Окинчиц (второй слева)

Владислав. Многие участники повстанческого движения, особенно на территориях Пружанского, Кобринского и Волковысского уездов впоследствии вспоминали, что среди прочих лиц, в отрядах находилось несколько Окинчицей, два из которых – врачи. Вполне вероятно, что третьим мог быть тот неуловимый Феликс. Но про первых двух достоверно известно, что одного звали Владислав, второго – Александр. Сведений про Владислава также пока немного, но известно, что он проживал в Пружанском уезде и «был в Волковысской шайке мятежников». Власти так и не смогли напрямую доказать причастность Владислава к повстанческому движению, поэтому никаких серьезных мер к нему применено не было. Дело ограничилось тем, что он был признан «неблагонадежным», попал под надзор полиции и оставлен на прежнем месте жительства. Затем жил в фольварке Немковичи, возле дер. Селец. Однако, спустя некоторое время он был выслан в Пермскую губернию.

Нужно отметить, что довольно оригинально вели себя власти, признавая того или иного человека «политически неблагонадежным». Например, военный начальник Слонимского уезда в рапорте на имя гродненского губернатора писал: «…степень неблагонадежности в политическом отношении определить очень трудно, потому что, так как все они римско-католического вероисповедания и в настоящее время образ мыслей католиков почти везде одинаков, то я за их благонадежность к правительству поручаться не могу», после чего смело зачислил чиновников и интеллигенцию в своем уезде к категории «подозрительных».

Людвиг. В Гродненском историческом архиве имеются также сведения о нахождении под арестом в Гродненском Старом замке с 25 июня 1863 года доктора Людвига Окинчица, также принимавшего участие в восстании. И о нём стоит рассказать более подробно, тем более, что это был не менее ординарный и известный человек, чем Александр Окинчиц.



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Он родился в 1835 году в семье упоминавшегося выше помещика Тадеуша Окинчица. Летом 1862 года закончил медицинский факультет Императорского Московского университета и был утверждён в звании уездного врача, вернувшись на родину. Занимался частной практикой в мест. Свислочь, где и постоянно проживал. С началом восстания, как и его братья с головой ушёл в политические события, был связан с повстанческим отрядом Валерия Врублевского, за что и был арестован. Решением властей Людвиг Окинчиц был выслан на постоянное место жительства в небольшой посёлок Суксун Пермской губернии без лишения дворянства, где продолжил занятие врачебной деятельностью на должности врача Суксунских заводов. Указом Сената от 1881 года за выслугу лет был возведён в чин коллежского советника, а спустя 2 года получил надворного советника. Общество высоко оценивало старания заводского врача по сохранению здоровья жителей Суксуна и окрестностей. Так, в «Приговорах Златоустовского волостного и Молебского сходов было записано: «…врач Окинчиц в продолжении 15 лет оказывал населению безвозмездную медицинскую помощь, отличаясь при своем усердии к делу полною внимательностью в лечении бедного люда во всякое время, чем приобрел себе не только от заводского населения, но и от окрестных жителей, прибегающих к помощи г. Окинчица, полнейшую благодарность».

За особые заслуги перед жителями Красноуфимское земство ежегодно доплачивало ему 1000 рублей. В 1886 году император Александр III наградил суксунского заводского врача Людвига Окинчица орденом св. Станислава 3-й степени. В 1887 году доктор был приглашён в Пермь на должность члена Пермского статистического комитета. Местные жители не хотели отпускать своего врача, но смирившись, подарили ему на память серебряную кружку с дарственной надписью (на современные деньги её стоимость достигла 700 тысяч российских рублей). Людвиг Тадеушевич Окинчиц скончался в 1903 году и был похоронен на Польском католическом кладбище Перми. Его сын, Людвиг Окинчиц-младший, продолжил дело отца и стал известным профессором медицины, который внёс огромный вклад в развитие русской и советской гинекологии и охраны здоровья матери и ребёнка.