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«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов

02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66761.php

«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66761.php

«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов

«Сам я родом из Минска. Живу в Московской области. Высылаю вам фото, как российские производители воруют дизайн наших родных продуктов», — написал читатель НН Дмитрий Иванченко.

 
Теги: Минск
 
 
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  «БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов. С ошибками: «Сам я родом из Минска. Живу в Московской области....
 
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