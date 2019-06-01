|
«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«БяловежьЕ»: как российские производители мимикрируют под дизайн белорусских продуктов.
С ошибками:
«Сам я родом из Минска. Живу в Московской области. Высылаю вам фото, как российские производители воруют дизайн наших родных продуктов», — написал читатель
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by