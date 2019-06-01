А вот список адресов тех, кому ещё и электроэнергию отключат

В предыдущей новости мы огорчили половину города тем, что у них будут отключать горячую воду. Но поверьте, без неё ещё можно прожить - тазики, газ, и всё будет. А вот как прожить без электроэнергии? Но чтобы она не отключилась у вас в самый неподходящий момент, проводятся плановые работы, и разного рода модернизации.
а.г. Чернавчицы, ул. Карьерная, Васильковая, Южная, Рябиновая.
Ремонтные работы
2
04.06.2019 09:00
04.06.2019 16:00
д. Максимы, ул. Максимовская, Придорожная, д. Збироги, ул. Збироговская, Новая, Низкая, Песочная, Песчаная, Березовая, д. Залесье, ул. Луговая, Полевая, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, Харитоновская, Хуторская, пер. Дорожный, с.о. Динамо, Молодая гвард
Ремонтные работы
3
04.06.2019 09:00
04.06.2019 16:00
д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная, пер. Песочный.
Ремонтные работы
4
04.06.2019 09:30
04.06.2019 16:00
д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная.
Ремонтные работы
5
05.06.2019 09:00
05.06.2019 16:00
д. Гута, ул. Зеленая.
Ремонтные работы
6
05.06.2019 09:00
05.06.2019 16:00
х.д. Покры
Ремонтные работы
7
05.06.2019 09:30
05.06.2019 16:00
д. Митьки, ул. Митьки, Успенская, Слободскаяя, Учительская, Туровская, Центральная, пер. 2-ой Учительский, Влодавская, Полярная, Братская, д. К. Боярская, ул. К. Боярская, Полесская, пер. Студенческий, д. Бернады, ул. Полесская, Рабочая, Медновская, Берна
Ремонтные работы
8
05.06.2019 09:30
05.06.2019 16:00
д. Витошки, д. Велюнь, ул. Центральная, Велюньская, Прибужская, Полесская, д. Гутовичи, ул. Центральная, Луговая, Новая, Велюнская, Солнечная, Торфяная, д. Заберезье.
Ремонтные ракботы
9
06.06.2019 09:00
06.06.2019 16:00
д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная