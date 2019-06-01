А вот список адресов тех, кому ещё и электроэнергию отключат

Источник материала: Виртуальный Брест

В предыдущей новости мы огорчили половину города тем, что у них будут отключать горячую воду. Но поверьте, без неё ещё можно прожить - тазики, газ, и всё будет. А вот как прожить без электроэнергии? Но чтобы она не отключилась у вас в самый неподходящий момент, проводятся плановые работы, и разного рода модернизации.



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Вникайте - где и когда...

Брест

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 02.06.2019 10:00 02.06.2019 15:00 ул. Малая 3,5; улю Мопра 6/1,6/2,8. Работы в ТП -130 2 03.06.2019 09:00 03.06.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 47-81,46-72; ул.Короленко 1-9,8; ул.Красногвардейская 70-74/1. Работа на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11 3 04.06.2019 09:00 04.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-11 4 05.06.2019 09:00 05.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-11 5 05.06.2019 09:00 05.06.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 47-81,46-72; ул.Короленко 1-9,8; ул.Красногвардейская 70-74/1. Работа на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-11 6 06.06.2019 09:00 06.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 отТП-11 7 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 ул.Мицкевича 44, ул.Карбышева 6 Работы в ТП 165

Брестский район

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 03.06.2019 09:30 03.06.2019 16:00 а.г. Чернавчицы, ул. Карьерная, Васильковая, Южная, Рябиновая. Ремонтные работы 2 04.06.2019 09:00 04.06.2019 16:00 д. Максимы, ул. Максимовская, Придорожная, д. Збироги, ул. Збироговская, Новая, Низкая, Песочная, Песчаная, Березовая, д. Залесье, ул. Луговая, Полевая, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, Харитоновская, Хуторская, пер. Дорожный, с.о. Динамо, Молодая гвард Ремонтные работы 3 04.06.2019 09:00 04.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная, пер. Песочный. Ремонтные работы 4 04.06.2019 09:30 04.06.2019 16:00 д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная. Ремонтные работы 5 05.06.2019 09:00 05.06.2019 16:00 д. Гута, ул. Зеленая. Ремонтные работы 6 05.06.2019 09:00 05.06.2019 16:00 х.д. Покры Ремонтные работы 7 05.06.2019 09:30 05.06.2019 16:00 д. Митьки, ул. Митьки, Успенская, Слободскаяя, Учительская, Туровская, Центральная, пер. 2-ой Учительский, Влодавская, Полярная, Братская, д. К. Боярская, ул. К. Боярская, Полесская, пер. Студенческий, д. Бернады, ул. Полесская, Рабочая, Медновская, Берна Ремонтные работы 8 05.06.2019 09:30 05.06.2019 16:00 д. Витошки, д. Велюнь, ул. Центральная, Велюньская, Прибужская, Полесская, д. Гутовичи, ул. Центральная, Луговая, Новая, Велюнская, Солнечная, Торфяная, д. Заберезье. Ремонтные ракботы 9 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная Ремонтные работы 10 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 х.д. Шумаки Ремонтные работы 11 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная. Ремонтные работы 12 07.06.2019 09:00 07.06.2019 16:00 х.д. Омелино Ремонтные работы 13 07.06.2019 09:00 07.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Солнечная. Ремонтные работы