ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вот список адресов тех, кому ещё и электроэнергию отключат

02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В предыдущей новости мы огорчили половину города тем, что у них будут отключать горячую воду. Но поверьте, без неё ещё можно прожить - тазики, газ, и всё будет. А вот как прожить без электроэнергии? Но чтобы она не отключилась у вас в самый неподходящий момент, проводятся плановые работы, и разного рода модернизации.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66760.php

А вот список адресов тех, кому ещё и электроэнергию отключат

Вникайте - где и когда...

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 02.06.2019 10:00 02.06.2019 15:00 ул. Малая 3,5; улю Мопра 6/1,6/2,8. Работы в ТП -130
2 03.06.2019 09:00 03.06.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 47-81,46-72; ул.Короленко 1-9,8; ул.Красногвардейская 70-74/1. Работа на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
3 04.06.2019 09:00 04.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-11
4 05.06.2019 09:00 05.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-11
5 05.06.2019 09:00 05.06.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 47-81,46-72; ул.Короленко 1-9,8; ул.Красногвардейская 70-74/1. Работа на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-11
6 06.06.2019 09:00 06.06.2019 17:00 ул.К.Либкнехта 3-53,2/1-58; ул.Мирная 46/1-50/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 отТП-11
7 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 ул.Мицкевича 44, ул.Карбышева 6 Работы в ТП 165

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 03.06.2019 09:30 03.06.2019 16:00 а.г. Чернавчицы, ул. Карьерная, Васильковая, Южная, Рябиновая. Ремонтные работы
2 04.06.2019 09:00 04.06.2019 16:00 д. Максимы, ул. Максимовская, Придорожная, д. Збироги, ул. Збироговская, Новая, Низкая, Песочная, Песчаная, Березовая, д. Залесье, ул. Луговая, Полевая, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, Харитоновская, Хуторская, пер. Дорожный, с.о. Динамо, Молодая гвард Ремонтные работы
3 04.06.2019 09:00 04.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная, пер. Песочный. Ремонтные работы
4 04.06.2019 09:30 04.06.2019 16:00 д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная. Ремонтные работы
5 05.06.2019 09:00 05.06.2019 16:00 д. Гута, ул. Зеленая. Ремонтные работы
6 05.06.2019 09:00 05.06.2019 16:00 х.д. Покры Ремонтные работы
7 05.06.2019 09:30 05.06.2019 16:00 д. Митьки, ул. Митьки, Успенская, Слободскаяя, Учительская, Туровская, Центральная, пер. 2-ой Учительский, Влодавская, Полярная, Братская, д. К. Боярская, ул. К. Боярская, Полесская, пер. Студенческий, д. Бернады, ул. Полесская, Рабочая, Медновская, Берна Ремонтные работы
8 05.06.2019 09:30 05.06.2019 16:00 д. Витошки, д. Велюнь, ул. Центральная, Велюньская, Прибужская, Полесская, д. Гутовичи, ул. Центральная, Луговая, Новая, Велюнская, Солнечная, Торфяная, д. Заберезье. Ремонтные ракботы
9 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 д. Костычи, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д. Непли, ул. Лесная, Колхозная, Песочная Ремонтные работы
10 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 х.д. Шумаки Ремонтные работы
11 06.06.2019 09:00 06.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Центральная, Солнечная. Ремонтные работы
12 07.06.2019 09:00 07.06.2019 16:00 х.д. Омелино Ремонтные работы
13 07.06.2019 09:00 07.06.2019 16:00 д. Рогозно, ул. Солнечная. Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В предыдущей новости мы огорчили половину города тем, что у них будут отключать горячую воду. Но поверьте, без неё ещё можно прожить - тазики, газ, и всё будет. А вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ввели перекрестное донорство. Что нового в законе о трансплантации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика