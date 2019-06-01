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Опять будем без "горячей"... Кого отключат на неделе от теплоснабжения?
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:
в период с 00.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019
в районах, ограниченных улицами:
– в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева;
в период с 8.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019
в кварталах, ограниченных улицами:
– ул. Центральная, ул. 28-го Июля, ул. Суворова;
а также здания:
– ул. Волгоградская, 28-А;
Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды
КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Медицинская, 5В: в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в районе Областной больницы по ул. Медицинская, Тисовая, Пригородная, пер. Филатова с 6.00 3 июня до 24.00 7 июня 2019. Телефон диспетчера: 20-30-36. Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города
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Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых...
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