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Опять будем без "горячей"... Кого отключат на неделе от теплоснабжения?

02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66759.php

Опять будем без "горячей"... Кого отключат на неделе от теплоснабжения?

в период с 00.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019

в районах, ограниченных улицами:

– в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева;
– районы - технического университета, СМЭП ГАИ;
– ул. Октябрьской революции, 2;
– пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная.

в период с 8.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019

в кварталах, ограниченных улицами:

– ул. Центральная, ул. 28-го Июля, ул. Суворова;
– ул. Ясеневая, ул. Суворова, ул. Карьерная;

а также здания:

– ул. Волгоградская, 28-А;
– ул. Карьерная, 9, 9-Б, 13;
– ул. Суворова, 55, 57,105-А.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды

КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Медицинская, 5В: в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в районе Областной больницы по ул. Медицинская, Тисовая, Пригородная, пер. Филатова с 6.00 3 июня до 24.00 7 июня 2019. Телефон диспетчера: 20-30-36. Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города

 
 
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