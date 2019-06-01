Источник материала: Виртуальный Брест

Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:



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в период с 00.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019

в районах, ограниченных улицами:

– в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева;

– районы - технического университета, СМЭП ГАИ;

– ул. Октябрьской революции, 2;

– пр. Машерова, ул. Советская, наб. Ф.Скорины, ул. Краснознаменная.

в период с 8.00 03.06.2019 до 17.00 07.06.2019

в кварталах, ограниченных улицами:

– ул. Центральная, ул. 28-го Июля, ул. Суворова;

– ул. Ясеневая, ул. Суворова, ул. Карьерная;

а также здания:

– ул. Волгоградская, 28-А;

– ул. Карьерная, 9, 9-Б, 13;

– ул. Суворова, 55, 57,105-А.

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды

КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии от теплоисточника Медицинская, 5В: в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в районе Областной больницы по ул. Медицинская, Тисовая, Пригородная, пер. Филатова с 6.00 3 июня до 24.00 7 июня 2019. Телефон диспетчера: 20-30-36. Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства жителям города