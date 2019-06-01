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Семья, где все равны: люди, лошади и домашние животные
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Этот фильм - история жизни одной маленькой и одновременно большой семьи. Семьи, в которой нет лишних, и в которой, возможно, в избытке нет достатка. Достатка, который стал бессмысленным смыслом современного общества.
У них своя жизнь, жизнь с избытком. Жизнь в которой нет забытых, обделенных заботой и теплом. Здесь все равны: люди, лошади и домашние животные.
Здесь у каждого своя история. Лошади, даже не породистые, здесь приносят детям радость. У пса с тремя лапами тоже своя судьба и ей может позавидовать человек. Здесь нет забытых или ненужных.
В Беларуси подобных семей миллионы. Они незаметны, их не показывают по телевизору - они счастливы. Просыпаясь каждое утро, они без лишнего пафоса невидимым душевным теплом созидают наше государство.
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Этот фильм - история жизни одной маленькой и одновременно большой семьи. Семьи, в которой нет лишних, и в которой, возможно, в избытке нет достатка. Достатка,...
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