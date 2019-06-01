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Ради улыбок и полных радости глаз

02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня в День защиты детей представители организации «За свой город» и Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) организовали конкурсы на территории Детского городка.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66757.php

Ради улыбок и полных радости глаз

«Сегодняшняя акция – часть нашей долгосрочной программы в области образования и воспитания молодежи. На территории городка, возобновления которого добивалась шесть лет, мы организовали различные спортивные и познавательные конкурсы для детей. Практически все участники получили небольшие призы от наших организаций. Счастливое будущее в свободной стране - это то, о чем каждый отец и мать мечтают для своего ребенка. Все, что мы делаем, все, к чему стремимся - ради наших детей, ради их улыбок и полных радости глаз. Присоединяйтесь, чтобы подарить радость жизни в свободной и независимой Беларуси!» - подводит итоги акции координаторка Брестской областной рабочей группы «Женщины БСДП» Наталья Галанина.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66757.php

Ради улыбок и полных радости глаз

«Право на доступное образование является базовой ценностью. Мы считаем, что только через получение качественного и доступного образования можно достичь лучшей жизни. В течение многих лет мы реализуем кампанию «За доступное образование по месту жительства», направленную на строительство новых учреждений образования. И сегодня мы видим, что данная проблема в Бресте существенно решается» - комментирует заместитель руководителя областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Валентин Лазаренков.

 
Теги: Брест
 
 
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  1 июня в День защиты детей представители организации «За свой город» и Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада)...
 
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