ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 30 лет дружат школами и семьями учащиеся Бреста и Равенсбурга

02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Улыбки, восторженные крики, удивление, объятия. Такую картину можно было наблюдать в течение недели в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66756.php

Бреста и Равенсбурга" alt="Почти 30 лет дружат школами и семьями учащиеся Бреста и Равенсбурга">

34 девочки и два педагога Карл-Мартин Холвегер и Ренате Кирсингер из каталической школы «Клёстерне» города Равенсбурга приехали по программе партнерских связей городов побратимов. В далеком 1991 году состоялась первая встреча учащихся, и вот уже 28 лет ежегодно девочки встречаются на территории Беларуси и Германии.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66756.php

Почти 30 лет дружат школами и семьями учащиеся Бреста и Равенсбурга

Этому мероприятию предшествовали письма, фотографии, диалоги по скайпу. Для семидесяти участников проекта была подготовлена насыщенная программа: трогательная экскурсия в Брестскую крепость, где в это время учащиеся школы несли Вахту Памяти, поездка в Беловежскую пущу, посещение компании СТиМ и музея города Бреста.

Бурю восторга вызвали у девчонок спортландия на школьном стадионе и творческий проект в кабинете домоводства, где совместная работа белорусских и немецких участниц позволила создать оригинальные сумки с индивидуальной росписью на ткани. А еще были уроки, семейные посиделки с белорусскими блюдами, незабываемый прощальный вечер с дискотекой.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Улыбки, восторженные крики, удивление, объятия. Такую картину можно было наблюдать в течение недели в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста». 34 девочки и два педагога...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ввели перекрестное донорство. Что нового в законе о трансплантации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика