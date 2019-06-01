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Почти 30 лет дружат школами и семьями учащиеся Бреста и Равенсбурга
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улыбки, восторженные крики, удивление, объятия. Такую картину можно было наблюдать в течение недели в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста».
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34 девочки и два педагога Карл-Мартин Холвегер и Ренате Кирсингер из каталической школы «Клёстерне» города Равенсбурга приехали по программе партнерских связей городов побратимов. В далеком 1991 году состоялась первая встреча учащихся, и вот уже 28 лет ежегодно девочки встречаются на территории Беларуси и Германии.
Этому мероприятию предшествовали письма, фотографии, диалоги по скайпу. Для семидесяти участников проекта была подготовлена насыщенная программа: трогательная экскурсия в Брестскую крепость, где в это время учащиеся школы несли Вахту Памяти, поездка в Беловежскую пущу, посещение компании СТиМ и музея города Бреста.
Бурю восторга вызвали у девчонок спортландия на школьном стадионе и творческий проект в кабинете домоводства, где совместная работа белорусских и немецких участниц позволила создать оригинальные сумки с индивидуальной росписью на ткани. А еще были уроки, семейные посиделки с белорусскими блюдами, незабываемый прощальный вечер с дискотекой.
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Улыбки, восторженные крики, удивление, объятия. Такую картину можно было наблюдать в течение недели в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста». 34 девочки и два педагога...
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