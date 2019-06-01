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Вот как выглядит озеро Белое с высоты - это изюминка брестчины
02.06.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правда, на первом фото - озеро Чёрное.
А вот там вдали - Рогознянское, которое больше известно брестчанам как отличная зона отдыха.
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Правда, на первом фото - озеро Чёрное. А вот там вдали - Рогознянское, которое больше известно брестчанам как отличная зона отдыха.
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