ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электрический Mini взял на буксир грузовой Boeing

02.06.2019 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Близится запуск в серию полностью электрической модели Mini, а пока британцы всячески стараются поддержать интерес к своей будущей новинке. Тизерная кампания в самом разгаре — накануне Mini обнародовала 48-секундный видеоролик, в котором закамуфлированный прототип электрокара протянул на буксире грузовой Boeing 777.

К слову, масса самолета достигает примерно 150 тонн — на фирме своего электрического «малыша» в шутку прозвали «muscle car», то есть «мускул-каром», намекая тем самым на недюжинные тяговые способности хэтчбека. Впрочем, всех технических характеристик будущей «электрички», которая получит обозначение Cooper SE, в Mini раскрывать не торопятся.


По предварительной информации, первый серийный электромобиль Mini силовую установку разделит с BMW i3S — это электродвигатель со 184 лошадиными силами и 270 Нм крутящего момента, питаемый от блока батарей емкостью 42,2 кВтч. Одного заряда должно хватить на 274 км пробега по циклу WLTP.


На радость фанатам Mini будущий электромобиль окажется классическим трехдверным хэтчбеком — по крайней мере, пока не последуют другие модификации. К слову, в 2017 году англичане уже показывали прообраз электрокара — концептуальный Mini Electric, а не так давно в Сети появились сделанные во время съемок рекламного ролика шпионские фотографии серийной версии, почти лишенной камуфляжа. И, пожалуй, это будет самый стильный Mini, ведь большая часть дизайнерских идей концепта (например, накладка с желтыми акцентами на месте решетки радиатора и необычный дизайн колесных дисков) доберется-таки до конвейера.

Производство Cooper SE начнется в ноябре текущего года на заводе в Оксфорде, где выпускают и обычные версии хэтчбека.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тизерная кампания перед выходом на рынок электромобиля Mini в самом разгаре - накануне был обнародован короткий видеоролик, в котором закамуфлированный прототип...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Украіне на музычным фэсце абваліўся дах сцэны, адзін чалавек загінуў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика