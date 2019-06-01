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Электрический Mini взял на буксир грузовой Boeing
Источник материала: Tut.by
Близится запуск в серию полностью электрической модели Mini, а пока британцы всячески стараются поддержать интерес к своей будущей новинке. Тизерная кампания в самом разгаре — накануне Mini обнародовала 48-секундный видеоролик, в котором закамуфлированный прототип электрокара протянул на буксире грузовой Boeing 777.
К слову, масса самолета достигает примерно 150 тонн — на фирме своего электрического «малыша» в шутку прозвали «muscle car», то есть «мускул-каром», намекая тем самым на недюжинные тяговые способности хэтчбека. Впрочем, всех технических характеристик будущей «электрички», которая получит обозначение Cooper SE, в Mini раскрывать не торопятся.
По предварительной информации, первый серийный электромобиль Mini силовую установку разделит с
На радость фанатам Mini будущий электромобиль окажется классическим трехдверным хэтчбеком — по крайней мере, пока не последуют другие модификации. К слову, в 2017 году англичане уже показывали прообраз электрокара — концептуальный Mini Electric, а не так давно в Сети появились сделанные во время съемок рекламного ролика шпионские фотографии серийной версии, почти лишенной камуфляжа. И, пожалуй, это будет самый стильный Mini, ведь большая часть дизайнерских идей концепта (например, накладка с желтыми акцентами на месте решетки радиатора и необычный дизайн колесных дисков) доберется-таки до конвейера.
Производство Cooper SE начнется в ноябре текущего года на заводе в Оксфорде, где выпускают и обычные версии хэтчбека.
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Тизерная кампания перед выходом на рынок электромобиля Mini в самом разгаре - накануне был обнародован короткий видеоролик, в котором закамуфлированный прототип...
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