Электрический Mini взял на буксир грузовой Boeing

Источник материала: Tut.by

Близится запуск в серию полностью электрической модели Mini, а пока британцы всячески стараются поддержать интерес к своей будущей новинке. Тизерная кампания в самом разгаре — накануне Mini обнародовала 48-секундный видеоролик, в котором закамуфлированный прототип электрокара протянул на буксире грузовой Boeing 777.

К слову, масса самолета достигает примерно 150 тонн — на фирме своего электрического «малыша» в шутку прозвали «muscle car», то есть «мускул-каром», намекая тем самым на недюжинные тяговые способности хэтчбека. Впрочем, всех технических характеристик будущей «электрички», которая получит обозначение Cooper SE, в Mini раскрывать не торопятся.





По предварительной информации, первый серийный электромобиль Mini силовую установку разделит с BMW i3S — это электродвигатель со 184 лошадиными силами и 270 Нм крутящего момента, питаемый от блока батарей емкостью 42,2 кВтч. Одного заряда должно хватить на 274 км пробега по циклу WLTP.





На радость фанатам Mini будущий электромобиль окажется классическим трехдверным хэтчбеком — по крайней мере, пока не последуют другие модификации. К слову, в 2017 году англичане уже показывали прообраз электрокара — концептуальный Mini Electric, а не так давно в Сети появились сделанные во время съемок рекламного ролика шпионские фотографии серийной версии, почти лишенной камуфляжа. И, пожалуй, это будет самый стильный Mini, ведь большая часть дизайнерских идей концепта (например, накладка с желтыми акцентами на месте решетки радиатора и необычный дизайн колесных дисков) доберется-таки до конвейера.

Производство Cooper SE начнется в ноябре текущего года на заводе в Оксфорде, где выпускают и обычные версии хэтчбека.