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В Беларуси ввели перекрестное донорство. Что нового в законе о трансплантации

02.06.2019 14:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые возможности для доноров и тех, кто нуждается в их помощи, откроет обновленный закон о трансплантации.

Изменения произойдут с учетом мирового опыта. Одним из новшеств будет перекрестное донорство.

Так, сообщается, что новшество позволит обмениваться органами не только близким родственникам, но и двоюродным братьям и сестрам.

Подобная практика уже продолжительное время успешно используется в США, Израиле, Швеции. Теперь международное сотрудничество в области трансплантации отдельно прописано в законе.

Напомним, что Беларусь входит в 30 ведущих стран мира в области трансплантации.

Белорусские хирурги ежегодно проводят более полутысячи операций, связанных с пересадкой жизненно важных органов и тканей, пишет belnovosti.by

 
 
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Новые возможности для доноров и тех, кто нуждается в их помощи, откроет обновленный закон о трансплантации.
 
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