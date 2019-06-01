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Найдут ли виновных? В Куропатах - новый случай вандализма
Источник материала: Партизан
Очередной акт вандализма в Куропатах. Неизвестные разбили и разбросали свечи около камня, установленного государством.
Активист Евгений Батура рассказал
«На место прибыли два милиционера. Один начал разговор с Анной Шапутько, а второй, тихарь, записал все на камеру», — рассказал Евгений Батура.
Активисты подчеркивают, что около Куропат всегда присутствуют милиционеры, но акты вандализма происходят достаточно часто и виновных не находят.
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Очередной акт вандализма в Куропатах. Неизвестные разбили и разбросали свечи около камня, установленного государством.
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