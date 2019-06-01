Найдут ли виновных? В Куропатах - новый случай вандализма

«Белсату» , что как раз на этом месте ранее были демонтированы фотоловушки. Когда активисты увидели разбитые свечи, они вызвали милиционеров. Активист Евгений Батура рассказал, что как раз на этом месте ранее были демонтированы фотоловушки. Когда активисты увидели разбитые свечи, они вызвали милиционеров.





«На место прибыли два милиционера. Один начал разговор с Анной Шапутько, а второй, тихарь, записал все на камеру», — рассказал Евгений Батура.





Активисты подчеркивают, что около Куропат всегда присутствуют милиционеры, но акты вандализма происходят достаточно часто и виновных не находят.



