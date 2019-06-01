Гаражный бизнес: рекордсмены теневого рынка

"БелГазета" . В Беларуси официально зарегистрировано более 3 млн автомобилей - около 320 машин на 1000 жителей. Основной парк - подержанные автомобили. Средний возраст - около 10 лет. Все эти машины нуждаются в регулярном обслуживании, замене запчастей и ремонте. Вопрос, кто, где и как будет это делать, пишет





ЦЕНА В ПРИОРИТЕТЕ





Сегодня есть два варианта: отправиться на официальное СТО либо же делать машину у нелегалов. Хотя у последних не возьмешь гарантию качественной работы, такие умельцы для автовладельцев предпочтительнее - их работа дешевле. Любой владелец бюджетной машины, который не хочет переплачивать, предпочтет отдать условные 50 рублей за ремонт частнику, чем 100 рублей официальной автомастерской.





Находятся подобные автомастерские в частном секторе абсолютно всех городов нашей страны, и их нетрудно найти. Примечательно, что у многих таких гаражных мастеров построены хорошие коттеджи, хотя официально они являются безработными. На самом деле доходы у нелегальных автомастерских достаточно высокие. Гаражи никогда не пустуют, а работа бурлит ежедневно. На неприметной улице может быть сразу несколько нелегальных автомастерских. В одной сделают кузовной ремонт, в другой - сварку, в третьей - покраску, а в четвертой - шиномонтаж.





Есть и такие, где делают ремонт, как говорится, «под ключ» - занимаются абсолютно всем. У подобных мастеров имеется даже свой штат работников. Удивительно, но практически во всех таких импровизированных автомастерских никто не скрывает свою деятельность. Налоговой и другихе госструктур такие люди не боятся, поскольку сотрудники контролирующих органов появляются очень редко. «А чего нам бояться? Если вдруг налоговая решит приехать, то мы об этом узнаем, есть много способов предупреждения», - говорит Павел, автомастер-нелегал.





РАБОТАЛИ И БУДУТ РАБОТАТЬ





Проблема нелегального автосервиса стоит давно и остро. Бороться с ней пытаются по-разному. Еще в ноябре 2013г. вступил в силу указ президента № 432 «О легализации работы автосервисов», согласно которому штраф за подобную деятельность может достигать 100 базовых величин (сейчас BYN2550). Другое дело, что практически такие штрафы существуют только на бумаге и абсолютно не пугают нелегалов. «Даже если вдруг, что маловероятно, попадешься на проверке, то, во-первых, всегда есть шанс отделаться предупреждением. Во-вторых, если и выпишут штраф, эта сумма будет абсолютно несущественной по сравнению с теми платежами, которые нужно вносить при официальной деятельности как ИП. Ну выпишут мне 100 рублей раз в год. А если работать официально, то нужно постоянно платить налоги, отчисления в ФСЗН. И это еще не всё. Может, я бы и хотел работать официально, но попробуй открыться. Помещение не будет удовлетворять требованиям МЧС, санстанции и прочих структур, плюс дополнительное оборудование надо покупать, я уже не говорю про постоянные проверки. Кроме того, нужно еще и вести официальную бухгалтерию. Голова от этого кругом пойдет, да и клиентов потеряю, ведь сейчас ремонт у меня стоит минимум в два раза меньше, чем в официальном автосервисе. За счет этого и хороших отзывов у меня постоянный поток клиентов. А подниму цены - и сразу все разбегутся к соседям. Уж лучше пусть мне штрафы выписывают, а я работал, работаю и буду работать дальше», - рассуждает нелегал Павел.





ТЕНЕВИКИ ПРОЦВЕТАЮТ





Основная причина работы в тени - даже не отсутствие полноценного контроля со стороны разнообразных госструктур, а проблемы, с которыми сталкивается предприниматель при открытии и ведении такого бизнеса.





Во-первых, для осуществления подобной деятельности требуется специальное место определенных размеров, а также профессиональное оборудование. Как правило, частные гаражи меньше по площади, чем требует законодательство, а сложное оборудование стоит больших денег. Зачем его покупать, когда можно сделать все своими руками и с простым набором инструментов?





Во-вторых, для автомастерских установлены достаточно жесткие санитарные нормы. Территорию мастерской нужно огородить, обустроить подъездные пути, обеспечить естественное освещение, проложить ливневую канализацию, площадку для отходов и многое другое. От этого всего у любого частника волосы дыбом встанут.





В-третьих, меры противопожарной безопасности. Здесь и специальное покрытие, и огнетушители, и вентиляция… Кроме того, нужна соответствующая сертификация, разрешения контролирующих органов и много другой бюрократической волокиты.





В таких условиях теневики просто не хотят тратить время и деньги на все процедуры. А даже если бы и хотели, то где найти средства на обустройство площадки и оборудование? Потому и предпочитают работать по старин-ке - через сарафанное радио.









НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ





Периодически в разных городах страны владельцы легальных СТО пытаются бороться с теневиками. Как правило, это заключается в отправке петиций в госорганы, выступлениях в СМИ и т.д. Недавно подобная акция прошла в Лиде, где, по некоторым данным, на 40 легальных СТО приходится более 100 нелегальных. И такая цифра характерна для других городов по всей стране.





Рассказывает Андрей Лукин, владелец СТО: «Предприниматели, которые работают легально, при открытии бизнеса проходят сквозь огонь, воду и медные трубы: оформление земли, получение всяческих сертификатов, разрешений на выбросы в окружающую среду, утилизацию отходов. Они берут кредиты на развитие бизнеса, иногда залазят в долги. В процессе ведения дел приходится сталкиваться с весомыми для кошелька налогами и огромным документооборотом. Мы выдерживаем многочисленные проверки МЧС, санстанции, нанимаем сотрудников для ведения бухгалтерии и много чего еще. А те, кто выбрал легкий путь - просто ушли в гаражи - работают со 100%-ной прибылью и не платят налоги государству! Из пяти обратившихся на автосервис четверо уезжают от нас в гаражи, потому что там, хоть и без гарантии, но дешевле. Таким образом, у нелегалов чистый доход - 100%. К тому же они почти все официально не работают, а значит - тунеядцы!»





Чтобы хоть как-то выживать в таких условиях, легальные автосервисы делают ставку на два фактора, в первую очередь, на ремонт новых автомобилей. Все-таки там сложнее и сама система авто, и электроника. Каким бы теневик ни был мастером-умельцем, в таких ситуациях даже он не поможет.





Во вторую очередь акцент делается на современных технологиях и качестве сервиса. При въезде на СТО клиенту нередко предлагается кофе, специальная комната отдыха, где он может расслабиться и спокойно ожидать ремонта своего автомобиля. Андрей Лукин признается: «Конечно, на все это потребовались очень большие затраты. Пришлось брать большие кредиты. Пока я еще не вышел в ноль, но тенденция вроде намечается неплохая».





ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?





На взгляд представителей официальных СТО, эффективно бороться с теневиками все-таки можно. Необходимо, к примеру, обеспечить конфиденциальность рейдов представителей госструктур, чтобы нелегалы не знали заранее о намечающихся проверках. Кроме того, все службы должны работать сообща, чтобы не ездили отдельно на проверки представители налоговой, МЧС или санстанции, а договаривались друг с другом и проводили совместные рейды.





По мнению владельца одной из СТО, требуется также ужесточить наказание для теневиков: «Показательный пример. Несколько лет назад у нас были серьезные проблемы с нелегальными такси. А затем взялись за это серьезно - стали не просто штрафовать, а конфисковывать автомобили. В итоге нелегалы стали просто бояться ради небольшого заработка рисковать собственным авто. Так и здесь нужно сделать - провести несколько показательных рейдов с конфискацией не только оборудования и инструментов, а вплоть до обращения самого гаража в доход государства. Все это широко осветить в СМИ. Вот тогда нелегалы точно задумаются, а стоит ли продолжать, ведь риски то очень велики».





Такая идея имеет право на жизнь, хотя и выглядит сомнительно с учетом того, как у нас умеют «конфисковывать» и «обращать в доход государства». Пока же работают «горячие линии» различных ведомств, в частности, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, куда можно обратиться, в т.ч. анонимно. Вот только эффективность этих «горячих линий», к сожалению, оставляет желать лучшего.