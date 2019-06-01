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Названы самые популярные у белорусов мессенджеры

02.06.2019 14:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно сотрудники Института социологии Академии наук Беларуси провели любопытное исследование относительно использования соотечественниками мессенджеров.

Выяснилось, что примерно 70% белорусов активно пользуются подобного рода приложениями.

Каждый день к их помощи прибегает почти каждый второй житель страны, – проинформировали в эфире телеканала ОНТ.

Социологи выявили и тот факт, что чаще всего обмениваются сообщениями по мессенджерам представительницы прекрасной половины человечества и горожане. Как правило, это белорусы с высшим образованием в возрасте до 29 лет.


Лидером среди мессенджерей у жителей Беларуси является Viber.

На втором месте среди самых востребованных приложений находится Skype. Далее следуют WhatsApp и Telegram.

 
 
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Недавно сотрудники Института социологии Академии наук Беларуси провели любопытное исследование относительно использования соотечественниками мессенджеров.
 
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