Названы самые популярные у белорусов мессенджеры

Выяснилось, что примерно 70% белорусов активно пользуются подобного рода приложениями.





Каждый день к их помощи прибегает почти каждый второй житель страны, – проинформировали в эфире телеканала ОНТ.





Социологи выявили и тот факт, что чаще всего обмениваются сообщениями по мессенджерам представительницы прекрасной половины человечества и горожане. Как правило, это белорусы с высшим образованием в возрасте до 29 лет.









Лидером среди мессенджерей у жителей Беларуси является Viber.





На втором месте среди самых востребованных приложений находится Skype. Далее следуют WhatsApp и Telegram.