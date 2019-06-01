Число пострадавших при взрыве в российском Дзержинске возросло до 82 человек, повреждены 180 домов

Уточняется, что речь идет о работниках завода и жителях города, детей среди пострадавших нет. «На стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 — средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе.





Напомним, что 1 июня в Дзержинске Нижегородской области были три взрыва на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила. По данным источника «Интерфакса», в цехе изготавливали и хранили фугасные авиабомбы и компоненты к ним.





До 18 часов 1 июня пожар потушили, его площадь составила 1200 квадратных метров.





В Дзержинске ввели режим чрезвычайного положения на территориях возле завода, сообщила администрация города. Режим не касается всего города.

