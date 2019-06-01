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Число пострадавших при взрыве в российском Дзержинске возросло до 82 человек, повреждены 180 домов

02.06.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратились 82 человека, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Уточняется, что речь идет о работниках завода и жителях города, детей среди пострадавших нет. «На стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 — средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что 1 июня в Дзержинске Нижегородской области были три взрыва на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила. По данным источника «Интерфакса», в цехе изготавливали и хранили фугасные авиабомбы и компоненты к ним.

До 18 часов 1 июня пожар потушили, его площадь составила 1200 квадратных метров.

В Дзержинске ввели режим чрезвычайного положения на территориях возле завода, сообщила администрация города. Режим не касается всего города.

 
 
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В результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратились 82 человека, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.
 
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