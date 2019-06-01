Как отказаться от принудительной подписки на газеты

"Завтра твоей страны" . В организациях и на предприятиях началась новая волна подписки на госиздания. Работники высказывают недовольство в соцсетях тем, что отказы приводят к наказанию «вплоть до увольнения, но чаще начинают рублём пугать», работники, пишет





Юристы говорят, что граждане находятся в весьма уязвимом положении в связи с существующей системой срочных трудовых контрактов.





− Каждый работник понимает: если он воспротивится даже незаконным требованиям администрации предприятия, то может попасть в немилость. И есть риск, что ему могут не продлить трудовой контракт, заключенный на год или на три года, − отмечает юрист незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.





В особо уязвимом положении находятся жители небольших регионов, где их могут внести в негласный черный список, лишив возможности найти новую работу, говорит правозащитник.





Тем не менее, юристы подчеркивают, что без проявления инициативы самими людьми отстоять соблюдение их прав невозможно.





По закону никто не вправе заставить работника выписывать газеты





− Как и оказание платных услуг, все подобные сделки, в том числе подписка на издания, носят добровольный характер. То есть никто не может принудить человека к получению услуг или покупке товара, − говорит Валентин Стефанович.





Нет никаких легальных методов обязать работника сделать ведомственную или любую другую подписку, подтверждает юрист Александр Жук.





Теоретически обязанность работника подписаться на издания наниматель может прописать в трудовом или коллективном договоре.





− Но даже если работник подписывает трудовой договор с таким пунктом, это требование все равно будет незаконным. Ведь оно противоречит трудовой функции работника, − поясняет Александр Жук.









Как грамотно отказаться от подписки





Юристы убеждены: любой работник может устно отказаться от этого предложения.





− Если вообще никак не отреагировать, ничего страшного не будет, − считает Александр Жук.





Если же работник думает, что за отказом последуют санкции, имеет смысл отказаться в письменной форме, чтобы было что предъявить вышестоящим органам или суду.





Что будет за отказ от обязательной подписки





Неисполнение приказов и распоряжений нанимателя теоретически грозит объявлением замечания или выговора. Но работник имеет право их обжаловать в комиссии по трудовым спорам, если она создана на предприятии, обратиться в территориальный отдел Департамента государственной инспекции труда или в суд.





− Уверен, что приказ об обязательной сдаче денег суд признает несоответствующим Трудовому кодексу и снимет замечание или выговор, − говорит Александр Жук.





Если приказ о подписке или сборе на нее денег сопровождается давлением, Валентин Стефанович советует обращаться в органы прокуратуры.