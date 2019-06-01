«Ливерпуль» заработал рекордные призовые в истории Лиги чемпионов

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«Ливерпуль», 1 июня ставший победителем Лиги чемпионов, заработал рекордные призовые, которых хватит на покупку как минимум одного топового футболиста, сообщает Sports.ru .



Фото: Reuters

• На групповом этапе «Ливерпуль» заработал 32,85 млн евро (15,25 просто за участие, 8,1 млн за три победы и еще бонус 9,5 млн за выход в 1/8 финала).

• По пути в финал «Ливерпуль» получил еще 37,5 млн евро (10,5 млн за выход в ¼, 12 — за ½ и еще 15 — за выход в финал).

• За победу в финале «Ливерпуль» получил еще 4 млн.

• Плюс: как участнику матча за Суперкубок УЕФА клубу положено еще 3,5 млн. В случае победы этот бонус увеличится до 4,5 млн.

• Исторический бонус «Ливерпуля» (нововведение УЕФА, впервые начисляется в этом сезоне, считается по результатам еврокубках в 10 последних сезонах) — 23 млн евро.

• Из так называемого Market Pool «Ливерпуль» получит, по данным Daily Mail, 12,6 млн евро. Маркетинговый пул — это 292 млн евро, они делятся между клубами в зависимости от ценности ТВ-рынка страны, которую они представляют. Четкая схема не уточняется, но критерии такие: количество матчей в ЛЧ, количество клубов из одной страны, место клуба в национальном чемпионате, результаты в ЛЧ.

Итог: 113,45 млн евро.

• Сумма из Market Pool еще не подтверждена официально. Но если все так, то «Ливерпуль» получит рекордные призовые в истории ЛЧ. В 2017-м «Юве» заработал 109 млн евро.



Фото: Sports.ru