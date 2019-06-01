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Первый урожай: как в Беларуси выращивают овощи и ягоды
02.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На белорусских прилавках появились первые овощи и ягоды с огородов отечественных производителей. Как выращивают огурцы и помидоры на агрокомбинатах и с какими трудностями при этом сталкиваются фермеры, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Первый
Владельцы клубничных плантаций к капризам белорусской природы привыкли. В прошлом году май был настолько жарким, что ягоды погибали от солнечных лучей. Теперь наоборот – урожай залило дождями.
В Минской области обошлось без дождей. А солнечная погода как раз то, что нужно для тепличных комбинатов. С вредителями борются без химии, нашли другой способ. Теперь огурцы и помидоры охраняют насекомые.
А чтобы увеличить урожайность, разводят шмелей в комнате с красным освещением – так насекомые не видят людей, и реже их кусают. В каждом таком коробе живут около 90 особей. После их опыления урожай помидоров или перцев увеличивается на треть. С таким объемом работы даже пчелы не справились бы.
«Работоспособность выше в пять-семь раз и работает при более низких температурах, что немаловажно ранней весной при опылении сада и ягодников. В последнее время актуально стало опыление таких культур как клубника, клюква, голубика», – сказала начальник цеха по производству шмелесемей агрокомбината Светлана Джигеро.
Каждый год в этой лаборатории выращивают около двух с половиной тысяч семей шмелей. Их покупают агрокомбинаты по всей стране, чтобы первый урожай всегда радовал.
Фермеры и продавцы уверяют: урожай в этом году что надо. На рынке с каждым днем все больше овощей и ягод, а значит и цены на них все ниже.
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На белорусских прилавках появились первые овощи и ягоды с огородов отечественных производителей.
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