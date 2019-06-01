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Первый урожай: как в Беларуси выращивают овощи и ягоды

02.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусских прилавках появились первые овощи и ягоды с огородов отечественных производителей. Как выращивают огурцы и помидоры на агрокомбинатах и с какими трудностями при этом сталкиваются фермеры, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Первый урожай на прилавках центрального минского рынка привезли с самой южной части Беларуси – Брестской области. За урожай фермерам пришлось побороться: в этом году погода не баловала. Но обошлись без химии. Фермер Наталья Радкевич уверяет, что уже много лет выращивает экологически чистый продукт. 
  
«Затопило нас немножко. Нам повезло, что мы на возвышенности живем. Поэтому миновало. А вообще погода в этом году ужасная», – сказала Наталья Радкевич.

Владельцы клубничных плантаций к капризам белорусской природы привыкли. В прошлом году май был настолько жарким, что ягоды погибали от солнечных лучей. Теперь наоборот – урожай залило дождями. 
 
«Были дожди, и очень много урожая погибло. Слышал, что в Лунинце был сумасшедший град, очень много погибло ягод. А первая ягода уже начинает у людей «подходить», потому что старались накрывать бондом», – отметил продавец Павел Колбасник.

В Минской области обошлось без дождей. А солнечная погода как раз то, что нужно для тепличных комбинатов. С вредителями борются без химии, нашли другой способ. Теперь огурцы и помидоры охраняют насекомые.

«Биологическая защита – это использование хищных клещей и клопов для защиты от вредителей, от вредных насекомых. Разводится хищный клоп, который поедает вредителей, если они залетают в теплицу», – рассказал заместитель начальника производства тепличного комбината Александр Крышталев.

А чтобы увеличить урожайность, разводят шмелей в комнате с красным освещением – так насекомые не видят людей, и реже их кусают. В каждом таком коробе живут около 90 особей. После их опыления урожай помидоров или перцев увеличивается на треть. С таким объемом работы даже пчелы не справились бы.

«Работоспособность выше в пять-семь раз и работает при более низких температурах, что немаловажно ранней весной при опылении сада и ягодников. В последнее время актуально стало опыление таких культур как клубника, клюква, голубика», – сказала начальник цеха по производству шмелесемей агрокомбината Светлана Джигеро. 

Каждый год в этой лаборатории выращивают около двух с половиной тысяч семей шмелей. Их покупают агрокомбинаты по всей стране, чтобы первый урожай всегда радовал.

Фермеры и продавцы уверяют: урожай в этом году что надо. На рынке с каждым днем все больше овощей и ягод, а значит и цены на них все ниже.



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На белорусских прилавках появились первые овощи и ягоды с огородов отечественных производителей.
 
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