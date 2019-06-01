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По европейским стандартам: новый трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 50 километров по живописным местам. На Августовском канале открыли новый трансграничный велосипедный маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он ведет из Гродно через сезонный пункт пропуска «Лесная – Рудавка» в Польшу, где соединяется с веломаршрутом Green Velo. По пути туристов ожидают красивейшие места Гродненского района: дворцово-парковый ансамбль «Святск», усадьба Гурских в Радзивилках и знаменитые шлюзы Августовского канала.
«Август-Вело» оборудован по европейским стандартам: здесь установлено 500 табличек и семь карт-схем, есть места отдыха и санитарные зоны с беседками и велопарковками. Проект реализован совместно с польской стороной.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Артур Косицкий, маршалак Подлясского воеводства:
В будущем маршрут «Август-Вело» соединят с Беловежской пущей. Организаторы рассчитывают, что это привлечет в нашу страну еще больше зарубежных туристов. Только за прошлый год Гродненскую область посетили почти 440 тысяч иностранцев.
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Фото. Трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
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По европейским стандартам: новый трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале
Новости Беларуси. 50 километров по живописным местам. На Августовском канале открыли новый трансграничный велосипедный маршрут, сообщили в программе Новости «24...
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