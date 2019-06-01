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Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

02.06.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии 2 июня национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 года назад граждане страны на референдуме высказались за изменение государственного строя.

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

В результате Италия перестала быть монархией. Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия, в крупных городах состоятся военные парады.

С Днем Республики президента Италии Серджио Маттарелло поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём провозглашения Республики

Люди в материале: Александр Лукашенко, Серджио Маттарелло
 
 
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Новости Италии. В Италии 2 июня национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 73 года назад граждане страны...
 
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