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До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

02.06.2019 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло 89 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть жители города, которые получили ранения в результате разбившихся окон домов.

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

Как сообщалось ранее, несколько взрывов произошли в цехе по производству тротила. Из-за возникшего после этого пожара местные власти на некоторое время ввели режим чрезвычайной ситуации.

К этому времени аварийно-спасательная операция завершена. Специалисты оценивают масштаб разрушений.

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом

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Новости России. Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло 89 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них...
 
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