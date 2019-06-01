|
До 89 человек выросло число пострадавших при взрывах на заводе под Нижним Новгородом
Источник материала: СТВ
Новости России. Число пострадавших при
Как сообщалось ранее, несколько взрывов произошли в цехе по производству тротила. Из-за возникшего после этого пожара местные власти на некоторое время ввели режим чрезвычайной ситуации.
К этому времени аварийно-спасательная операция завершена. Специалисты оценивают масштаб разрушений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Число пострадавших при взрыве на оборонном заводе под Нижним Новгородом достигло 89 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)