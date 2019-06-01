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Посольство оказывает правовую помощь родственникам белоруса, погибшего при стрельбе в Вирджинии-Бич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наше посольство в США оказывает необходимую правовую помощь родственникам погибшего белоруса. Мужчина был убит в результате перестрелки в Вирджинии-Бич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уроженец Могилева уехал в 2003 году еще студентом. Позже он стал агентом по земельным участкам. Мужчина оказался одним из 12 человек, убитых служащим городского отдела коммунальных услуг.
ЧП произошло 1 июня. Стрелок ходил по офису и вел беспорядочный огонь. На место оперативно прибыли отряды полиции. Преступник был ликвидирован.
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Новости Беларуси. Наше посольство в США оказывает необходимую правовую помощь родственникам погибшего белоруса. Мужчина был убит в результате перестрелки в...
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