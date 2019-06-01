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«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Источник материала: СТВ
Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас.
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Хозяйка питомца Мишель Алексис рассказала, что у неё часто спрашивают, нет ли у Луи какого-нибудь заболевания. Женщина отвечает, что кот совершенно здоров, а морда у него такая от природы.
Мишель шутит, что причина такого выражения Луи кроется в том, что вместе с ним в семье живёт сиамская кошка, которая всегда побеждает в их мелких стычках. Также Алексис добавляет, что на самом деле её питомец очень нежный и игривый.
Кстати, недавно мы рассказывали о других занятных котиках. Питомцы, пользуясь безнаказанностью, устраивали в квартирах беспорядок. Один из них даже включил пылесос ночью.
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Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас. Фото: instagram.com/louisandmonae Как...
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