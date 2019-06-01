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«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца

02.06.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

Как сообщает Daily Mail, поклонники 5-летнего персидского кота считают, что у него есть потенциал стать широко распространённым интернет-мемом.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

Хозяйка питомца Мишель Алексис рассказала, что у неё часто спрашивают, нет ли у Луи какого-нибудь заболевания. Женщина отвечает, что кот совершенно здоров, а морда у него такая от природы.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

Мишель шутит, что причина такого выражения Луи кроется в том, что вместе с ним в семье живёт сиамская кошка, которая всегда побеждает в их мелких стычках. Также Алексис добавляет, что на самом деле её питомец очень нежный и игривый.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

Кстати, недавно мы рассказывали о других занятных котиках. Питомцы, пользуясь безнаказанностью, устраивали в квартирах беспорядок. Один из них даже включил пылесос ночью. 

Посмотреть на фото наглых котов можно здесь.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца
Фото: instagram.com/louisandmonae  

Люди в материале: Мишель Алексис
 
 
Ссылка на источник 29
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Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас.   Фото: instagram.com/louisandmonae   Как...
 
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